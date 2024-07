Papá de paciente con leucemia: “Con su mirada nos dice que quiere seguir viviendo”

Ayer se dio a conocer que el Ministerio de Salud Pública publicó el llamado para la compra del medicamento Inotuzumab indicado en terapia para el tratamiento de leucemia linfoblástica aguda (LLA) a ser destinado a una joven paciente internada en el Instituto de Previsión Social (IPS). El anunció se dio tras la viralización en redes sociales del pedido de ayuda de sus familiares quienes hasta pusieron en venta su casa para conseguir el fármaco.

Al respecto, Ramón Maidana, padre de la adolescente internada, detalló que esta “historia familiar” ya data desde hace tres años cuando en marzo del 2021 su hija fue diagnosticada con leucemia linfoblástica tipo B aguda y ante el momento de la pandemia, tuvieron que buscar tratamientos dentro del territorio nacional.

“Somos docentes y aportantes hace 21 años; no me quejo de la institución. Este año, desde enero, volvió otra vez la enfermedad y mi hija tuvo una recaída, la enfermedad se volvió muy agresiva no dando tregua y esa es la situación. Los médicos plantean la inmunoterapia pero para ese procedimiento no hay los fármacos”, indicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante esto comenzaron a averiguar sobre el medicamentos solicitado para luego descubrir que no existe disponibilidad ni en Salud Pública como en el Instituto de Previsión Social, por lo que la única opción era conseguirlo de un laboratorio internacional y con un elevado costo en euros.

Lea más: Ofertan su casa para poder comprar medicamentos que IPS no tiene

Comunicado de Salud es un “bálsamo”

Seguidamente detalló que su hija “ya no está para esperar más” mientras recibe quimioterapia a la espera del medicamento que será adquirido por el Ministerio de Salud, conforme aseguraron en un comunicado.

“El Ministerio de Salud emitió un comunicado y eso nos generó un bálsamo de esperanza de que el producto va a llegar; es abrigarnos a esperanzas de que llegue lo antes posible porque hay una niña ahí en el cuarto piso esperando esa medicina para continuar su tratamiento”, agregó.

También agradeció a todas las personas que extienden mensajes de apoyo hacia ellos y también a su familia que dispuso “estar en las buenas y en las malas”, algo que había motivado hasta a vender su vivienda y todo lo posible para salvar a su hija.

“Nos tienden la mano y nos envían apoyo, toda una comunidad en Itapúa se aboca a una actividad solidaria pidiendo un granito de arena. Mirian Luján es la alegría de nuestra casa y tiene toda una vida por delante; con su mirada nos dice que quiere seguir viviendo y que ella es una niña que como todos, tiene anhelos y visiones”, concluyó.

Lea más: Designan a nueva titular del Hospital Ingavi del IPS tras renuncia de Insfrán