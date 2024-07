Hija de Hermann Guggiari sigue esperanzada en que Costanera Sur lleve el nombre de su padre

Hermann Guggiari se merece un homenaje por el aporte que dejó una marca indeleble en el arte, la cultura y el cuidado al medio ambiente, por lo que su hija, Ana Rosa Guggiari Banks, insiste en que la Costanera Sur lleve su nombre, pese a un primer rechazo mayoritario de colorados de la Junta Municipal de Asunción.

“Yo agarré esta idea gracias también a Marilú Perrier que fue la que inició el tema de las firmas el año pasado, ella armó el link, el flyer y se empezó a expandir el tema de la firma. Logramos juntar 1.600 firmas hasta el día de hoy - creo que hay un poco más seguramente - también me ayudó mucho mi compañera Alice Morínigo, la hija de Esperanza Gil, que fue muy amiga de papá”, comentó.

Dijo que junto a Luz María Bobadilla llamaron a Pablo Callizo, el concejal de Patria Querida, y se juntaron en el Instituto Municipal de Arte (IMA), donde le consultaron si habría posibilidad de que la Costanera Sur lleve el nombre de Hermann Guggiari.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Él agarró la posta y empezó a trabajar ahí dentro de la Municipalidad. Él está en la Comisión Planificadora y está en la Junta Municipal, entonces, pasó el tiempo, empezó este año y yo seguía hinchándole a Pablo y empezaron las trabas de que hay un nombre, que hay otro nombre y que esta concejala está con este señor, este concejal está con este señor”, relató.

Lea más: Hermann Guggiari: a 100 años del nacimiento del artista que nunca claudicó

Quieren que la Costanera Sur se llame Hermann Guggiari

Ana Rosa Guggiari Banks contó que fue en este punto en el que inició su lucha, ya que varios concejales colorados se opusieron.

“Yo empecé a luchar, me iba la Municipalidad. Me fui una vez a la reunión y hablé directamente con Pablo otra vez y Pablo le llama a Nasser Esgaib, que es el presidente de la de la Comisión planificadora, y ahí le hablo de Hermann. En un momento me dice ‘vos estás sola con esto’. ‘Sí’, le dije ‘yo solita estoy’, ‘Qué valiente que sos’, me dijo. Entonces Esgaib se comprometió conmigo”, explicó.

Agregó que el apoyo de Esgaib también se dio porque fue compañero de su hermano, Carlos Magno Guggiari, quien también era muy amigo de Luis Barchinni, a quienes Nasser expresó que les tenía mucha estima.

“Llevan ese nombre a la reunión de la junta del 17 de julio y los 15 concejales colorados rechazaron el nombre de papá, los 15, y ¿qué puedo pensar? Porque es liberal y porque es Guggiari, simplemente por eso”, lamentó.

Lea más: El artista Hermann Guggiari no recibe el destaque que se merece, lamenta su hija

Fundamentación sobre nombre de Costanera Sur

Ana contó que la propuesta fue presentada con una fundamentación con su compañera y amiga Lorena González, que es historiadora, donde explican por qué quieren que se llame Hermann Guggiari la Costanera Sur y por qué se merece.

“Ahí perdí una batalla, pero no está todo perdido porque se pasó otra vez a la Comisión y se va a estudiar el nombre. Dios quiera, porque yo ya le entregué a Dios, yo soy muy muy muy creyente y le deje en manos de Dios, ya porque yo ya mucho no puedo hacer, ya hice la justificación. Hablé con Nasser, con Pablo también hizo todo lo que pudo hacer, consiguió los votos también, pero estamos en la lucha contra estos 15 concejales colorados”, indicó.

Dijo que quiere hablar con los concejales y pedirles de corazón que revean su postura y que se den cuenta de que Hermann Guggiari fue un grande y se merece la oportunidad, por dos motivos principales: fue ciudadano asunceno y que la designación ayudaría a visibilizar al abuelo de Ana, quien fue intendente de Asunción, y fue quien dio la primera palada para la franja costera.

“Yo de corazón les quiero hacer llegar mi inquietud, o sea poder hablar con ellos, pero me está costando mucho. Con que me den una entrevista y ahí poder hablar con ellos de frente y hablarles de papá, porque creo que no le conocen tampoco a papá. Se merece mi viejo, ya hace 12 años que murió papá y no le hicieron todavía un homenaje póstumo merecido, no hay calles, no hay plazas, no hay nada del viejo. Injusto es, pero yo creo firmemente que esto va a salir”, finalizó.