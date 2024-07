JEM dará a conocer hoy sentencia en relación al fiscal Luis Said

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) llamó a sesión extraordinaria para hoy a las 13:30. Para la diligencia está agendado como único punto del orden del día, el estudio de la sentencia al agente fiscal Luis Amado Said Fráqueda por presunta inactividad investigativa. Su enjuiciamiento se dictó el 20 de junio de 2023, por AI N° 81, y que contó con el voto del entonces senador colorado Ramón Catalino Retamozo Delgado.

En la misma, que se anunció recién minutos después de las 7:30 de este lunes, se dará a conocer la sentencia al representante del Ministerio Público, recordando que se había pedido su destitución. Si bien esta es una de las posibles medidas que pueda tomar hoy el Jurado, tampoco descarta otras posibles sanciones, entre ellas el apercibimiento, como una de las menos gravosas en este caso.

Lea más: JEM no descarta destitución de Luis Said, aunque analiza otras sanciones

Cabe recordar que en la sesión ordinaria del jueves último, el fiscal acusador Celso Ayala declaró probada la inactividad investigativa de Said en una causa abierta en 2018, por un presunto perjuicio de US$ 1.200.000 a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP). La denuncia de dicho daño financiero fue hecha por el presidente de esa entidad en ese tiempo, Ramón Retamozo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A todo esto se suma, una supuesta vendetta por parte del senador Basilio “Bachi” Núñez, que sería consecuencia de la condena a 11 años de prisión que logró en diciembre de 2023, el fiscal Luis Said, contra su hermano Óscar “Ñoño” Núñez, por un perjuicio de G. 45.500 millones en perjuicio de la Gobernación de Presidente Hayes. Dichos fondos incluso habían sido utilizados para apuestas en carreras de caballos.

Lea más: Caso fiscal Said: “Debemos aprender a confiar en las instituciones”, dice Arévalo

El Jurado así, emitirá su sentencia a pocos días del vencimiento del plazo del enjuiciamiento a Said, el cual está es el próximo viernes 2 de agosto. Este tiempo contempla los 180 días establecidos por la Ley N° 6814, los cuales se tomaron en cuenta desde la notificación al fiscal Said, en octubre de 2023, de acuerdo con las consideraciones de los miembros del JEM.

Said en la mira del cartismo por el caso “Ñoño” Núñez

Luis Said fue protagonista de condenas importantes en relación con políticos colorados, pero el caso, sin dudas, el más exitoso y que lo expuso políticamente fue la condena a 11 años de prisión dictada el 15 de diciembre de 2023 contra Óscar Venancio “Ñoño” Núñez por el delito de por lesión de confianza y administración en provecho propio.

En el juicio impulsado por el fiscal se probó el desvío de G. 42.503.556.035 de la Gobernación de Presidente Hayes durante la administración de Núñez, entre los años 2008 y 2013. El fallo fue dictado por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por la jueza Elsa García e integrado por sus colegas Claudia Criscioni y Cándida Fleitas.

Lea más: Piden destituir al fiscal Luis Said, acusado ante el JEM por supuesto mal desempeño

Llamativamente en la última sesión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de ese año, el 19 de diciembre de 2023, este órgano rechazó un recurso de reposición del referido fiscal, contra la resolución por la cual se le abría juicio.

El rechazo de la reposición fue interpretado en ese momento como una vendetta política por la condena del hermano de quien en aquel entonces lideraba la bancada de Honor Colorado en el Senado.

Lea más: Audiencia contra Said en JEM: replican el modelo de su destitución, denuncia Kattya

Caso de las escuelas en administración de Roberto Cárdenas

Otra condena importante lograda por el fiscal Luis Said fue la de Roberto Cárdenas, ex intendente de Lambaré. El 23 de diciembre de 2021, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Yolanda Portillo (presidente), Yolanda Morel y Elsa García, lo condenó a 8 años de cárcel por los hechos de lesión de confianza y actividades peligrosas en la construcción.

También fue sentenciado en el juicio oral a 6 años de cárcel el exdirector de Administración y Finanzas del municipio lambareño Guido Fernando Salcedo, como autor de lesión de confianza y cómplice del delito de actividades peligrosas en la construcción.

Lea más: Lo que opina “Bachi” sobre supuesta vendetta contra fiscal que condenó a su hermano

De igual manera, fueron penados con 3 años de prisión el encargado de la Dirección de Obras del municipio lambareño Carlos María Mendieta Candia y el titular de la empresa ADC Construcciones, Alejandrino Duarte Centurión, cuya firma fue la que se encargó de las obras en cuatro instituciones educativas.

Las pruebas producidas en el juicio oral por los fiscales Luis Said, Carina Sánchez y Teresita Torres, demostraron, según el Tribunal de Sentencia, que los condenados ocasionaron al municipio lambareño un daño patrimonial de G. 859.155.192, mediante la construcción de obras, remodelación y ampliación, realizadas con dinero del Fonacide en 15 instituciones educativas de la ciudad, entre noviembre de 2012 y diciembre de 2013. En una escuela el techo cayó sobre los alumnos que daban clase.

Caso de corrupción en la UNA, encabezado por Froilán Peralta

Luis Said fue además el fiscal que logró la condena del ex hombre fuerte de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Froilán Peralta, que el 8 de agosto de 2022 fue sentenciado a tres años de prisión por la causa conocida como UNA no te calles.

En juicio oral, el exrector de la UNA Froilán Enrique Peralta fue hallado culpable del hecho punible de lesión de confianza, al haber contratado a parientes y otras personas con rubro docente sin tener el título habilitante para ejercer la docencia.

Lea más: Caso “Ñoño” Núñez: fiscal Luis Said dice ser consciente de que lo van a destituir

Por su parte, la exdirectora de Talento Humano del Rectorado María del Carmen Martínez, más conocida como la “comepapeles”, había sido condenada a 3 años y medio de prisión al hallarla culpable de haber contratado a personal para su granja, pero pagado con rubros del Rectorado.

Como fiscal de la causa, Said había solicitado 6 años de prisión para Froilán Peralta y 4 para Martínez. De acuerdo a la acusación, el primero habría incurrido en un daño patrimonial en contra de la UNA por más G. 1.000 millones, mientras que la “comepapeles” perjudicó con más de G. 200 millones.