Lo que opina “Bachi” sobre supuesta vendetta contra fiscal que condenó a su hermano

El fiscal Luis Said, quien logró la condena por corrupción del exgobernador de Presidente Hayes Óscar “Ñoño” Núñez (ANR-HC), está a punto de ser removido del cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). A las 09:30 se prevé una sesión del órgano, en la que se analizará su caso.

Desde algunos sectores señalan que se trataría de una presunta vendetta política orquestada por el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, hermano del sentenciado. El legislador cartista negó esta mañana estar buscando el enjuiciamiento del agente del Ministerio Público.

“Yo no soy amigo de los fiscales. No quiero ser amigo de los fiscales, de los jueces. Ellos tienen que hacer su función, sea contra mi hermano, mi señora, mi hijo, mi mamá”, declaró.

Ni conoce al fiscal que condenó a su hermano

Incluso, aseguró que ni siquiera conoce al fiscal, pues indicó que no acompañó el proceso penal que enfrentó su hermano.

“No tengo concepto a favor ni en contra acerca de Said. No puedo preopinar como presidente del Congreso. Si Luis Said u otros fiscales o jueces tienen un caso del JEM, ¿cómo va a caer mi declaración? Pido que las instituciones hagan su trabajo. Lo dije en el caso Nenecho, lo dije en el caso (Miguel) Prieto”, expresó.

No tiene injerencia en la Justicia

“Bachi” también aseveró que no tiene injerencia en ninguna instancia del Poder Judicial, ya sea el JEM o el Consejo de la Magistratura (CM).

“A mí no me van a encontrar nada, ni mensajes, llamadas o audios de pedido de corresponder o ayudar a nadie, entonces estoy con la conciencia tranquila”, refirió.

Resaltó que solamente acude a locales del Poder Judicial para cuestiones institucionales. “Si encuentran en un circuito cerrado que estuve el jueves (en el JEM), dije que iba a renunciar, que renuncio a mi cargo de senador, porque iba a ser falso. Yo estoy seguro de lo que hago. Yo les digo: no me van a encontrar con enriquecimiento ilícito. No me van a encontrar con jueces y fiscales”, mencionó.

Afirmó que se considera un “chivo expiatorio” y agregó que “sé que, de alguna forma, mi presidencia en el Congreso y en algunas movidas que hago molesta”.