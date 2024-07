JEM en forma unánime apercibe al fiscal Luis Said por “omisión y negligencia” en causa penal

En sesión extraordinaria de este lunes, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió aplicar, a través de su sentencia, el apercibimiento al fiscal Luis Amado Said Frágueda. Esto tras hallarlo culpable de no haber impulsado, por 2 años y medio, una pesquisa relacionada a un presunto perjuicio por G. 10.000 millones a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP). Por otro lado, lo absolvieron por la falta de imputación al no se probó este hecho y, porque es una atribución fiscal.