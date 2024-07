Caazapá: penurias de automovilistas en el tramo de Abaí-Tarumá

En la tarde de ayer, el conductor de una camioneta 4x4 no pudo sortear la zona crítica del tramo que une el centro urbano del distrito de Abaí con la compañía Tarumá. El vehículo cayó en un canal del lugar que no tiene baranda de protección y que representa un verdadero peligro para los usuarios del importante camino. De milagro el percance no dejó víctima que lamentar.

Según usuarios de la vial, la zona es muy peligrosa y muy difícil de cruzar. En ese lugar desde hace cuatro años se está construyendo un puente de hormigón armado.

Lea más: Construcción de puentes abandonados, herencia que dejará el actual gobierno en Abaí

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según los datos, son cinco los puentes que están en construcción a “pasos de tortuga” en el mismo tramo. La estructura más grande y cuya terminación es urgente es la que se encuentra sobre el arroyo Capiibary en la zona de la compañía Capiitindy.

Mario Santiago Vera, lugareño, dijo que para poder circular bien por esa zona y para pasar la zona del arroyo Capiibary solo falta cargar ripio en un trayecto de de aproximadamente 400 a 500 metros. La verdad es que la gente que trabaja en esa obra no está interesada en solucionar los problemas viales, subrayó.

Según los datos, la construcción de los puentes está a cargo de la empresa Rovial SA, representada por el Ing. Jorge Ozuna. Cuenta con un presupuesto de G 1.910.967.597 con financiamiento de Fonplata. Debía concluir en 18 meses y actualmente ya tiene más de dos años de atraso.

Fue imposible hablar con el encargado de la constructora Rovial SA porque el representante, Jorge Ozuna, no atendió su teléfono celular.