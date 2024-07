Confirman que empresas de Mario Abdo Benítez fueron auditadas por la DNIT

Dos empresas vialeras de Mario Abdo Benítez fueron auditadas por parte de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), confirmó este miércoles Oscar Orué y explicó que las inconsistencias halladas ya fueron subsanadas tras la realización del pago tributario correspondiente.

“La fiscalización se realizó a la empresa, no se hizo cruzamiento de datos”, dijo al momento de explicar que el punto en cuestión es el informe que presentó la Contraloría al Ministerio Público.

“La DNIT no puede cuestionar si una persona ganó demasiado dinero si es que declaró correctamente y pagó todos los impuestos. Para nosotros, no hay irregularidades”, especificó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También aseguró que el informe de la DNIT fue una respuesta a una consulta realizada por la Contraloría en base a un examen de correspondencia que hicieron.

“La Contraloría nos pide documentación y se remitió todo. Luego nos hacen una serie de preguntas y hay cosas que no le podemos responder porque no es nuestra competencia”, indicó.

También señaló que se debería analizar en el ámbito de la Fiscalía o la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad).

Lea más: DNIT debería abrir de oficio fiscalización sobre empresas de Abdo, según contralor

“No es una cuestión tributaria”

Resaltó que se debe comprender que no se trata de una cuestión tributaria. “No hay irregularidad tributaria”, acotó.

Lo que dice la Contraloría

El contralor general de la República, Camilo Benítez, opinó que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios debería abrir de oficio una fiscalización para profundizar en las observaciones sobre presuntas irregularidades en las finanzas de dos empresas de construcción vinculadas al expresidente Mario Abdo Benítez y que eso debería hacer la DNIT.

Agregó que las presuntas irregularidades señaladas en base a la información proporcionada por la DNIT deberían ser suficientes para que esa institución abra de oficio una fiscalización, “como hace en todos los casos” en los que se detectan posibles irregularidades.

La respuesta de la DNIT

Orué confirma que se realizó la fiscalización de una de las empresas y que se encontraron irregularidades, pero que ya fueron subsanadas con el pago correspondiente.

“Lo que se abrió ahora son fiscalizaciones a las empresas, presuntas deudoras, porque se cruzaron las informaciones”, precisó.

Agregó que una de las cinco preguntas concretas realizadas por la Contraloría fue: “¿En qué usaron las reservas?”, sin embargo, eso no se puede precisar por no contar con las actas de asamblea que no son presentadas ante la DNIT, sino en la Contraloría.

“Nosotros le pasamos el análisis de una serie de cosas que ellos pidieron y ellos nos dan 30 días para responder. Pero hay cuestiones por las que hay que abrir una fiscalización y eso tarda meses”, resaltó.