Caso Scanner: acusación fiscal detalla vínculos entre senador y procesados por narcotráfico

El nombre del senador liberal Líder Amarilla figura en la acusación presentada en el caso Scanner por el fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, Osmar Segovia, contra cuatro funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) por narcotráfico.

Los acusados son Ramón Isacio Arrúa Fernández, ex gerente de Seguridad Aeroportuaria; Basilio Darío Rodríguez Hetter, ex supervisor de Rayos X Zona Embarque; Martha Liliana Coronel De Chávez, operadora de escáner de rayos X y encargada de control de pasajeros y equipajes; y a Luis Alberto Servián Zárate, ex gerente de Seguridad Aeroportuaria.

Los hechos atribuidos a los mismos son la remisión de sustancias ilícitas al exterior (art. 26°), la realización por funcionarios encargados de la prevención de delitos (art. 40°) y asociación criminal (art. 42°), según la Ley N° 1.340/88. En los casos de Luis Zárate y Ramón Arrúa como coautores; mientras que Basilio Rodríguez y Martha Coronel, como cómplices del primer hecho y coautores en los dos últimos ilícitos.

La acusación además de detallar que los funcionarios habrían actuado en connivencia y complicidad con una organización criminal internacional, para permitir el tránsito de sustancias en maletas, con la permeabilidad de los protocolos de control, también revela estrechos vínculos entre el senador liberal Líder Santiago Amarilla Ríos.

Dicha vinculación se pudo constatar a través de una investigación previa denominada “Oasis”, realizada a través de técnica especial, como escuchas de comunicaciones telefónicas. Mediante estas, se estableció la conexión entre Luis Servián y el abogado Carlos Adrián Duarte Vera (también imputado en esta causa), y de ellos con el senador Líder Amarilla, a quien visitaron en el Senado y quien visitó a Servián en Emboscada.

Senador Líder Amarilla se desmarca de procesados

El senador liberal emitió a través de su cuenta de “X” un comunicado dirigido a la opinión pública, tras tomar estado público los hechos mencionados en la acusación del Ministerio Público.

Amarilla expresó que en su “carácter de senador de la Nación, reafirmo mi inquebrantable compromiso con la lucha contra el narcotráfico. Asimismo, reitero de manera categórica que nunca he tenido, ni tendré, ningún tipo de vínculo con actividades ilícitas”.

“Mi trayectoria pública siempre ha estado guiada por los principios de legalidad, transparencia y servicio a la comunidad”, finalizó el integrante de la Cámara Alta.

Acusado operó a través del senador Líder Amarilla

De acuerdo con los datos de la Fiscalía y la transcripción de las escuchas obtenidas mediante el operativo “Oasis”, Luis Servián maniobró a través del senador liberal Líder Amarilla para la consecución de un puesto en el Aeropuerto Internacional Silvio Pttirossi, con la finalidad de realizar actividades ilícitas.

Luego de que Servián haya obtenido el cargo para cumplir funciones en la gerencia de Seguridad del aeropuerto, procedió a su vez a operar para que los funcionarios y agentes de la Senad permanezcan en sus respectivos cargos y no sean removidos.

En todo ese tiempo, las conversaciones primeramente se dieron entre Luis Servián y Carlos Duarte, y de estos también con un agente de la Senad, Jorge González, que estaba asignado a la cobertura de seguridad del aeropuerto situado en la ciudad de Luque.

En tal sentido, los Luis Servián y Jorge González, así como otro agente especial de la Senad, mantuvieron una reunión con el senador Líder Amarilla en la sede de la Cámara de Senadores, el 21 de setiembre de 2023, de acuerdo con un informe de la Dirección General de Seguridad y Control Civil y Policial de la Cámara de Senadores presntado al Ministerio Público.

A esto se suma que, a las 16:30 del 11 de abril de 2024, Luis Servián recibió la visíta del senador Lider Amarilla y de Carlos Duarte, quien fue detenido en Luque el 13 de mayo de 2024, en su lugar de reclusión que es la Penitenciaría Regional de Emboscada. Sin embargo, dicha circunstancia no consta en el libro de registro de personas visitantes, pero se pudo obtener a través de una constitución fiscal en dicho penal a través del oficial de Guardia Guillermo Velázquez, quien percatarse de la presencia de un legislador, anotó sus datos en una hoja simple y luego realizó una toma fotográfica de la mencionada anotación en donde consta la fecha y hora de dicha visita.

Operativo Scanner detectó trama para operaciones ilícitas

Tras conseguir el cargo de gerente de Seguridad Aeroportuaria, Luis Servián se comunicó con su papá a las 13:55 del 27 de setiembre de 2023. Servián le comentó que va a ser asesor del director de Seguridad del Aeropuerto Silvio Pettirossi, y debe presentarse el lunes a las 7 de la mañana, según consta en la acusación fiscal.

En otro momento, Luis Servián manifestó que va a estar en la oficina, pero que no va luego con esa intención, ya que hay varias cosas para hacer allí. Después le resaltó que “el senador le tiene mucha confianza y le dio esa oportunidad, que están armando un equipo fuerte ahí, en todas las entidades, que el sabe que los liberales son tibios, pero este (en referencia a su contacto) no es tibio”.

Más tarde Luis refirió que hay toda una estructura allí y que no quiere ir a chocar, por lo que debe empezar por la puerta del fondo. Así también, Servián le expresó a su padre que “el va a ir a trabajar, y no a armar o hablar con alguien, que ya armó todo el negocio, que ya presentó a la gente a su contacto, que tienen respaldo fuerte, muy fuerte”.

Así también, Servián detalló que “el que esta sobre avenida Fernando de la Mora casi cacique Lambaré, frente a la comisaria 15, que ahí ya se fueron a hablar con la gente con el numero 1, y ya tienen el Ok, que la orden viene de arriba”. En esa misma conversación, el padre le indicó a Servián que le responda solo con “SI o NO”, a lo que le preguntó si su proyecto estaba en conocimiento de la tercera persona (que sería Líder), Luis le responde “SI”.

Preparativos para el envío de droga

Ya desde el 19 de agosto de 2023, Luis Servián y Carlos Duarte mantenían conversaciones constantes, aparentemente para las operaciones clandestinas. En una de ellas, hacen referencia a “nuestra mula” para luego cambiar de tema y hablar de que el ministro de la Senad fue hasta la DINAC para un recorrido y por eso “nadie quería hacer nada” y luego Servián pidió hablar por WhatsApp.

En esa misma conversación Carlos le consultó a Luis si seguía en el aeropuerto, para ver cómo es el sistema y operatividad de AirEuropa.

Una semana antes de que Eliana Beatriz Cardozo Ramírez cayera con los 10 kilos de cocaína en una maleta. De hecho, esta joven precisamente debía tomar un vulo de AirEuropa, con destino a Madrid. La mujer fue detenida el 11 de octubre de 2023, tras sortear todos los puestos de control con ayuda de los hoy acusados y finalmente, al pedir orientación a un agente de Senad fue que quedó apresada.

Es así que el 3 de octubre de 2023, a las 17:23, Luis Servián se comunicó con un exsecretario de Líder Amarilla, de apellido Hernán Cardozo a quien le manifestó que ya quería solucionar todo esta semana y luego, le indicó “si es más grande el volumen es más”, para posteriormente agregar que “no es chico, es grande y que la otra persona sabe bien”.

Media hora después, Luis Servián le consultó a Carlos Duarte, “si habló con el pelado” a lo que el último le respondió que coordinó con Jorge González para ir hasta Ñemby, donde vive. Luego le expuso que “cuando se citó con el de las 5 letras (por la Senad) también tuvo miedo que se le grabara”, pero que ese es abogado y “tiene mucho contacto el narco”.