Gran incendio en vertedero clandestino de la Costanera Norte de Asunción

Un vertedero clandestino que se encuentra en inmediaciones de la rotonda de la Costanera Norte de Asunción, donde se une con el paso a desnivel del Puente Héroes del Chaco, está siendo afectado por un incendio de grandes proporciones que genera humo y dificulta la visibilidad y la respiración de las personas que viven en la zona y de los que utilizan la avenida.

“Tenemos un incendio de un basural clandestino en zona de recicladores, tenemos trabajando a cinco unidades de Sajonia, Trinidad, Lambaré y la zona del Mercado 4 trabajando arduamente para la contención”, dijo Marcos Almada, comandante del CBVP.

El incendio se desarrolla en el barrio Tablada de Asunción, que es donde está el basural clandestino. Los bomberos lograron controlar las llamas; sin embargo, el fuego se reaviva con el viento.

En la zona, además, los vecinos están removiendo los residuos, echando tierra, un poco de agua y todo lo que pueden, ya que los bomberos se retiran cada tanto para cargar sus carros hidrantes.

Bomberos necesitan maquinaria

Muchas familias están preocupadas por el fuego porque se puede llegar a extender, aunque no hay viviendas muy cercanas en la zona, pero el humo es bastante espeso y tóxico, considerando que hay muchos niños en la zona.

“El problema principal es que estamos tratando de conseguir una maquinaria como para que pueda entrar, estamos solicitando a la Municipalidad y no tenemos ninguna respuesta. Necesitamos remover esa basura para que el fuego se pueda extinguir mejor”, indicó Almada.

Según los vecinos de la zona, el basural clandestino es un lugar que habitualmente se incendia, los bomberos acuden al lugar, logran controlarlo y luego se vuelve a quemar. Además, al no llegar al centro del foco del incendio, para lo que se debe remover la basura, los bomberos no podrán sofocar el fuego en su totalidad.

“El movilizar una maquinaria lleva su tiempo, pero hasta el momento no tenemos aún retorno de si vamos a poder acceder a ese equipo, desde la Municipalidad aún no nos confirman”, dijo Almada en conversación con radio 1330 AM.