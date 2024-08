Vínculos políticos salieron a luz con la investigación del caso Scanner

“Luis habla con su papá, le comenta que el lunes ya armó todas sus cosas que va a ser asesor del director de Seguridad del Aeropuerto Silvio Pettirossi va a ser, entra como asesor y debe presentarse el dia lunes a las 7 de la mañana, que le dijeron para ir ya esta semana, pero no va a cobrar, que es un cargo político y que no va a ir a estar gratis ahí, que desde el lunes empieza su mes. Su papá le pregunta si va a ir a estar nomas ahí, Luis le dice que va a estar en la oficina, pero que no va luego con esa intención, ya que hay varias cosas para hacer allí: