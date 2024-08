IPS en pie de huelga y extremas carencias, denuncian médicos y asegurados

Los médicos anestesiólogos del Instituto de Previsión Social (IPS), que piden la estandarización de salarios y carga horaria, no retroceden en sus existencias así como tampoco en la huelga que se inicia a partir de la medianoche. Los profesionales no llegaron a un acuerdo con las autoridades de la previsional y el Ministerio de Justicia, por lo que pararán sus actividades hasta el viernes 6 de agosto, según anunciaron.

Los médicos denuncian que el IPS no acepta sus propuestas alegando falta de presupuesto. El gerente de Salud, doctor Gustavo González, asegura que se requieren unos US$ 43 millones para cumplir con los pedidos del sector. “No se dispone de esa plata”, dijo el médico.

La doctora Marlene Guirland, representante del Sindicato de Médicos Anestesiólogos, reiteró por su parte que la huelga de médicos se iniciará a partir de la medianoche. La medida de fuerza es para exigir el cumplimiento de las 12 horas semanales de trabajo, establecidos en la Ley N° 7137.

Guirland manifestó que como mediador, el Ministerio de Trabajo propuso un cuarto intermedio. No obstante, afirmó que las negociaciones se estancaron y que lamentablemente no tienen más remedio que ir a huelga.

La Asociación de Médicos del IPS (AMIPS) decidió, por su lado, renegociar los términos de un acuerdo, que fue firmado sin socialización previa por el doctor Elías Rolón, como representante del gremio. Sin embargo, también amenazan con un paro general de actividades si el IPS no cumple con sus exigencias de estandarizar la carga horaria a 12 horas semanales por vínculo, para todos los médicos.

IPS sin insulina y otros fármacos vitales, denuncian pacientes

La huelga de médicos del IPS se da en medio de fuertes reclamos y manifestaciones de los asegurados de la previsional. El viernes último, los pacientes con cáncer se movilizaron en el Hospital Central para exigir la provisión de medicinas, la mayoría de altísimo costo e imposibles de comprar por el enfermo o sus familias.

“No tenemos medicamentos, insumos básicos, también sufrimos maltratos por parte de funcionarios del IPS”, aseguró ayer Liz Cáceres, presidenta de la Asociación de Pacientes Oncológicos del IPS.

Los pacientes con cáncer denuncian que soportan las extremas carencias del IPS desde hace nueve meses, aproximadamente. Actualmente el seguro social está con stock cero de 10 fármacos y 4 ítems del listado básico de medicinas están con stock crítico.

“Vamos a ver, vamos a trabajar, vamos a mejorar, son algunas de las promesas que recibimos siempre”, lamentó Cáceres.

Los asegurados del IPS se quejan de la falta de diversas drogas. Un asegurado identificado como Diego denunció a ABC que están sin insulina desde hace tiempo. También reclamó la falta de atorvastatina, utilizado para disminuir los niveles de colesterol en sangre y en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

“El gasto que tenemos es mucho, el doble, porque hay que abonar el aporte mensual y también comprar los medicamentos que el IPS debería estar proveyendo a sus asegurados”, reclamó el joven.