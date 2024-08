Cámara confirma condena a Cristian Turrini a 20 años de cárcel por megacarga de cocaína

En una resolución divulgada hace instantes, el Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Segunda Sala, resolvió confirmar la condena de 20 años de pena privativa de libertad establecida para el exdirector de la TV Pública Cristian Turrini, en un juicio oral y público que concluyó en noviembre del año pasado.

En la ocasión, el Tribunal de Sentencia presidido por Víctor Alfieri e integrado por Alba González y Dina Marchu declaró a Turrini culpable de la comisión de los hechos punibles de tráfico internacional de drogas y asociación criminal, previstos en los artículos 26 y 44 de la Ley N° 1340/88 Especial de Drogas y su modificatoria Ley N° 1881/2002, que. en concurso, la expectativa de pena era de hasta 30 años.

El colegiado declaró comprobada la acusación presentada por los fiscales de la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico Elva Cáceres y Osmar Segovia, en el sentido de que Turrini tuvo a su cargo la coordinación, logística y comercialización para dar fachada de licitud a la operación de remisión de la cocaína al exterior.

Pena establecida para Cristian Turrini es superior a la solicitada por la Fiscalía

Recordemos que la pena establecida por el Tribunal de Sentencia es superior a la solicitada por los agentes fiscales, que pidieron una condena de 15 años de pena privativa de libertad para Turrini.

Esta sentencia fue apelada por el propio Turrini, con patrocinio del abogado Víctor Raúl Estigarribia, quien sostuvo que el Ministerio Público no pudo demostrar de” forma clara, indubitable, fehaciente” su responsabilidad en los graves hechos punibles investigados.

“En ocho meses y diecinueve días de juicio oral y público, la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado y Narcotráfico, no aportó un solo material o incluso indicio, que compre, cargue, intermedie en la compra de sustancia ilícita alguna o contamine una sola bolsa o un solo contenedor, o que realice tramite o gestión, que pueda demostrar que soy autor de los hechos que me atribuyeron y por los cuales me condenaron”, sostuvo Turrini.

“(...) se puede concluir que el recurrente, intenta una doble valoración a las declaraciones testimoniales, pues sus argumentos caen muy fácilmente con el simple análisis de los motivos expuestos en el fallo impugnado por esta vía, las cuales resultan claros y no ofrecen reparos, ya que basan en elementos probatorios perfectamente admitidos, legales, válidos y más que suficientes, analizados de acuerdo con las reglas previstas, los cuales ya no son susceptibles de revisión en este estadio procesal”, expresó a su vez el fiscal Segovia, al contestar la apelación, oportunidad en que solicitó la confirmación de la condena.

Para la Cámara, participación de Cristian Turrini quedó en evidencia en juicio

Para los camaristas Arnaldo Fleitas, Bibiana Benítez y Arnulfo Arias, la conclusión a la que arribó el colegiado está basada en las pruebas producidas en juicio y al resultado del examen de los elementos de juicio aportados y producidos por la acusación en la audiencia oral y pública, que se ha desarrollado cumpliendo los principios procesalese establecidos en la legislación vigente.

“En ese sentido no se advierte algún erro u omisión legal que vicie de nulidad el fallo, lo mismo, se puede decir, en cuanto a la aplicación de la ley, para la tipificación de la conducta del autor dentro de la disposición del art. 26 de la Ley 1340/88 y su modificatoria, que describe el comportamiento de quien “…. realizare actividades tendientes a remitir a países extranjeros sustancias estupefacientes, drogas peligrosas o productos que las contengan, así como materias primas o cualquier producto o sustancias empleables en su elaboración, transformación e industrialización,….”,(…)que fue descubierto gracias a la intervención del personal especializado, el Fiscal interviniente, con anuencia de la justicia para la obtención de la prueba suficiente, que sostenga una sentencia válida”, concluye el fallo de la cámara.

Operativo Swiffer detectó cocaína oculta en carbón

La investigación que derivó en el proceso a Cristian Turrini se inició con el operativo “Swiffer”, tras la incautación de 3.406 kilos de cocaína en el Puerto de Amberes, en Bélgica, el 26 de junio de 2020. La droga se encontraba oculta en una carga de carbón vegetal, transportada dentro de un contenedor.

En el marco de esta investigación se realizaron varios procedimientos, durante los cuales se verificaron contenedores cargados con carbón vegetal en el puerto privado Terport de Villeta.

Así fue como se descubrieron 2.906 kilos de cocaína, mimetizadas entre carbón, dentro de bolsas “big bag” de 20 kilos cada una, entre el 19 y el 21 de octubre del 2020, récord en ese momento.

La carga estaba consignada para la empresa National Coal Supply Company, con domicilio en Israel. La misma habría sido despachada por el mismo exportador, Alberto Antonio Ayala Jacquet (acusado conjuntamente con Turrini, pero en espera de juicio), a través de las firmas Tres A y Carbosur SA.