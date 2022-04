Turrini y Ayala, a juicio por narcotráfico

La audiencia preliminar en la causa abierta por el hallazgo de 2.906 kilos de cocaína en una carga de carbón vegetal incautada en octubre de 2020, en el puerto Terport de Villeta, concluyó hace instantes y la jueza Rosarito Montanía resolvió que tanto el exdirector de la TV Pública Cristian Turrini como el dueño de la carbonería Carbosur, Alberto Ayala Jacquet van a ser juzgados en un juicio oral y público.

En la primera etapa de la audiencia, los fiscales Elva Cáceres e Ysaac Ferreira se ratificaron en la acusación por supuesta tenencia y tráfico internacional de drogas contra Turrini Ayala y Ayala Jacquet, cuyos defensores plantearon más de una treintena de incidentes referentes a distintos aspectos de la acusación.

Lea más: Con otros 575 kilos hallados en Villeta, carga récord de cocaína es de 2.906 kilos

La acusación fiscal sindica a Turrini Ayala como responsable de la carga de droga incautada entre el 19 y 20 de octubre de 2020; y pudo establecer también que el mismo organizó en connivencia con Alberto Ayala el envío del cargamento de cocaína simulada con carbón vegetal, que pretendía ser enviado a través de la empresa “Tres A” a Bélgica y de allí a Israel.

Lea más: Fiscala pide juicio oral para Turrini y dueño de carbonería

Según la acusación del Ministerio Público, toda esa coordinación logística y comercial hecha por Turrini y Ayala Jacquet fue para dar fachada de licitud a la operación de remisión de la cocaína al extranjero.

En setiembre de 2020 los investigadores montaron vigilancia en las cercanías de un inmueble utilizado como depósito por Turrini y detectaron contenedores cuya exportación fue tramitada por la firma Carbosur SA, propiedad de Ayala Jacquet, vía fluvial desde Terport. Los investigadores hallaron la droga entre bolsas de carbón.

Defensa de Turrini pedirá aclaratoria

Tras finalizar la audiencia preliminar el abogado Eduardo Cazenave, quien ejerce la defensa de Cristian Turrini Ayala, señaló “observamos una serie de cuestiones que habilitan a recurrir a lo resuelto por esta jueza”.

Cazenave manifestó que plantearon una serie de cuestiones, pero “por un lado nos dan la razón y por el otro, no nos dan lugar a nuestros incidentes. Mínimamente de un pedido de aclaratoria o una apelación general va a ser objeto”.

La defensa de Turrini planteó la nulidad de la acusación, teniendo en cuenta que a la misma le faltaban cinco hojas. En ese sentido, el abogado Cazenave expresó “el juzgado admite que han faltado hojas en la acusación y dice que fue un error material del juzgado. A mí particularmente no me interesa de quién fue el error, aquí lo que me interesa es la indefensión que generó ese error, eso es lo que cuestionamos”.

Lea más: Turrini niega vínculos con grupos criminales y con el exdiputado Ozorio

Después detalló que el juzgado se excusó diciendo que “fue un error material al momento de digitalizar el requerimiento, ¿cómo yo me voy a defender de una acusación que ni siquiera está completa? A parte se nota la dejadez del Ministerio Público, en el sentido de que nos da la pauta de que ni siquiera se leyó eso antes de presentar”.

A eso se suman “cuestiones como la exclusión de la mesa metálica de la que se habló, en ese sentido dice el juzgado que no hay pruebas de que fue plantada. En cambio tenemos dos actas de allanamientos, de fechas distintas, en los que si aplicamos simplemente la razón es obvio que esa mesa fue plantada”, cuestionó Cazenave.

Amplió en ese contexto “tenemos un allanamiento hecho con perros antidrogas, en los que supuestamente nadie se percató de una mesa con cocaína y, luego un allanamiento 17 días después en el que recién aparece la mesa”.

El abogado de la defensa indicó así que “hay cuestiones que hemos planteado y ni siquiera resolvieron. Nosotros hablamos de una falta de relación fáctica en la acusación y ni siquiera se pronunció al respecto”.