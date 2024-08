Presidente del PLRA: “No es el momento” para nuevas elecciones internas partidarias

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, comentó sobre llamados dentro del principal partido opositor del país a un adelantamiento de las internas para elegir a nuevas autoridades partidarias y opinó que se trata de una posibilidad “inconstitucional” e “ilegal”.

Movimientos dentro del PLRA, que continúa hundido en una crisis política y financiera luego de una muy dura derrota en las elecciones generales de 2023, han insinuado la posibilidad de adelantar las internas partidarias programadas para 2026 y acortar el mandato del directorio encabezado por Fleitas, quien asumió el cargo en reemplazo del destituido expresidente Efraín Alegre.

Fleitas comentó que el PLRA recibió ayer una nota de “un grupo importante de miembros del directorio” pidiendo una sesión extraordinaria del directorio esta semana para analizar la posibilidad de convocar a una convención partidaria extraordinaria, aunque en el pedido no se especifica el tema del adelantamiento de las elecciones como foco de esa eventual convención.

Opinó, sin embargo, que esa posibilidad debe ser sometida a “un análisis profundo” y que acortar el mandato del actual directorio -además de cientos de presidentes de comités y convencionales- es inconstitucional e ilegal.

Insinuó que los impulsores de la propuesta de adelantar las elecciones partidarias buscan hacerse con la conducción nacional del PLRA porque les “molesta” la posición opositora al Gobierno del actual directorio.

“Necesitamos un compromiso de todos los movimientos”

Agregó que “la mayoría de los dirigentes” liberales “no ven como solución” a los problemas del partido organizar internas partidarias adelantadas, teniendo en cuenta la crisis financiera que atraviesa la agrupación política.

“El momento no es el mejor para pensar que con renovar las autoridades tendríamos un partido más organizado y mejor posicionado”, argumentó.

Señaló también la inconstitucionalidad de acortar un mandato y el hecho de que, según el Código Electoral, las elecciones internas partidarias deben coincidir con las internas de los partidos para elegir candidatos para elecciones municipales o generales.

El presidente del PLRA dijo que su principal preocupación es “tratar de encontrar una explicación” a la “dificultad partidaria” que atraviesa el partido y agregó que para sacar adelante al Partido Liberal “necesitamos un compromiso de todos los movimientos, no un interés particular de tomar la dirección no sé con qué objetivos”.

Cuestiona a autoridades que “solo critican”

Además, lanzó un cuestionamiento a las autoridades electas por vía del PLRA –legisladores, gobernadores, intendentes– de las cuales “solo hemos recibido críticas” pero que, a su juicio, no hacen su parte para “tratar de ayudar a levantar en lo que se pueda al partido”.

Opinó que el directorio que él encabeza ha demostrado “suficiente apertura y madurez para el diálogo”, algo que, a su juicio, no ha sido correspondido desde los sectores disidentes.

“Es muy fácil criticar al partido, pero se convoca al comité partidario y solo acuden dos o tres de los 28 parlamentarios, se alejan porque no les gusta la línea que ha decidido el pueblo paraguayo y el pueblo liberal, de oposición al Gobierno”, subrayó.

Añadió que los sectores internos liberales que piden el adelantamiento de las elecciones partidarias “se han caracterizado por querer acercarse al Gobierno por sus intereses particulares o los de sus movimientos”.

Al concluir, Fleitas se refirió al gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), líder del movimiento Nuevo Liberalismo, cuyos miembros –entre ellos la senadora Celeste Amarilla– se han pronunciado a favor de elegir nuevas autoridades partidarias antes de 2026.

“Pedimos al gobernador que se acerque al partido, no querer crear mayorías coyunturales en el directorio por la fuerza que hoy tienen los gobernadores”, dijo. “Hagamos todos el esfuerzo de controlar al Gobierno”, concluyó.