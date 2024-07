La concentración de poder le va a golpear a la ANR, asegura el liberal Estigarribia

- ¿Cómo encontró la Gobernación del Departamento Central, el más populoso del país, tan castigado por la corrupción, la necesidad, la falta de transporte?

- Hay que recordar que somos aproximadamente 2.400.000 habitantes en Central. Como se ve, la infraestructura es lamentable, de las carencias en salud ni hablemos, seguridad y transporte..., gente viajando colgada en los micros desde las cinco de la mañana... En Educación, hay todavía escuelas que funcionan con letrinas. Después están las calles, puentes en mal estado, arroyos contaminados. Las empresas instaladas en el Departamento Central aportan con sus contribuciones al Estado el 52% del Producto Interno Bruto (PIB).

- No se revierte...

Unite al canal de ABC en WhatsApp

- Los habitantes del departamento aportan pero el Gobierno ¿qué le da? Ruta 1, Ruta 2, Ruta 3... Por lo menos si hubiese funcionado el tren o alguna movilidad alternativa...

- La gente se ingenió para llegar a su trabajo por su cuenta en motos, bicicletas, autos viejos... ¿Es una utopía llegar al metro, las circunvalaciones que vemos en otros países...?

- Si hay voluntad y menos corrupción, todo se puede conseguir. Yo tengo un plan pero como soy de un partido opositor seguramente por eso no me llevan el apunte. Necesitamos túnel a desnivel en el acceso sur, en el acceso norte, sobre Eusebio Ayala..., todos experimentamos cada día la imposibilidad de circular desde cualquier hora desde el centro a Areguá, Itauguá... La habilitación de la Costanera Sur es muy importante pero el acceso debería llegar hasta Villeta... Faltan circunvalaciones entre Capital, San Lorenzo, Luque, Roque Alonso; San Lorenzo como epicentro...

- Para quebrantar más a los que circulan está la Policía Caminera, lista para la coima...

- Es impresionante el tráfico lento. Se paraliza todo. Después de tantas irregularidades que paralizaron a la Gobernación un período completo (del procesado colorado cartista Hugo Javier González) ahora estamos trabajando sin descanso en los 19 distritos del departamento. Hicimos hace poco la palada inicial de la futura terminal de ómnibus de Itá, tenemos obras importantes en San Lorenzo, San Antonio, Limpio... En Roque Alonso estamos detrás de un teatro municipal. Aparte no paran las obras de empedrado, arreglo de plazas. Nos entregaron maquinarias a través de Itaipú; tenemos clínicas móviles, está nuestro centro de salud mental, una clínica veterinaria, otra oftalmológica. En fin... están los tres mil becados por la Gobernación.

- ¿El Hambre Cero? Fueron marginados por el Gobierno...

- Sí. Nos golpeó bastante pero igual nos estamos levantando. Con gestión y con trabajo vamos a demostrar lo que valemos...

- Usted formó hace poco un movimiento dentro del partido. ¿Cuál es el propósito?

- Es un compromiso personal que tengo con el partido Liberal. Fui concejal, intendente (de Villa Elisa), ahora gobernador. La crisis que atraviesa el partido requiere de la ayuda de los que hemos asumido cargos electivos. Hemos formado un movimiento con varios diputados, senadores, el gobernador de Itapúa (Javier Pereira). Están con nosotros intendentes, concejales, autoridades y simpatizantes comprometidos a trabajar para fortalecer de nuevo al PLRA (Partido Liberal Radical Auténtico). Un partido débil no es opción para nadie. Estamos buscando las coincidencias...

- ¿Es una nueva savia o un ensamble de nuevos y viejos dirigentes?

- El movimiento “Nuevo Liberalismo” es una mezcla de viejos dirigentes, de nuevos, de los que estaban abandonados y están volviendo, de los que eran considerados revoltosos... Es una mezcla pero con una línea de trabajo nueva. Todos entran...

- ¿Los Llano, Alegre, Franco, Saguier...?

- Todos entran...

- ¿Los Amarilla también, Dionisio...?

- Entre los senadores están Celeste Amarilla y Sergio Rojas...

- ¿No están aquellos que fueron catalogados como tránsfugas?

- Tenemos 10 a 11 diputados con nosotros...

- ¿No hay condiciones para entrar, aquellos que tienen cuentas pendientes, los que votan con el oficialismo?

- Nosotros hicimos un comunicado cuando creamos el movimiento, de respeto a la línea política, hacer una oposición firme, responsable, presentar propuestas, tenemos una hoja de ruta. No somos políticos que nos juntamos para aprobar y aplaudir al Gobierno. Nuestro objetivo ahora es arreglar nuestra casa, primero el directorio. Así como estamos, el partido no es garantía para nadie en absoluto.

- ¿Se plantea el retorno de los expulsados?

- Cuando se analice eso, el movimiento tendrá una posición. Hasta ahora no hay nada. El tema no está hoy en discusión. Tenemos que escuchar a todos. Para el 2026 (año de las municipales) ya esperamos estar muy fortalecidos.

- ¿Cuál es su posición ante esa reunión de líderes de partidos que plantean un frente para competirle a la ANR? Estuvieron Payo Cubas, el intendente de Ciudad del Este (Miguel Prieto), el presidente del PLRA (Hugo Fleitas).

- Para nosotros es muy prematuro formar un frente opositor. Nosotros tenemos que solucionar nuestro problema interno en el Partido Liberal y después salir a buscar acuerdos. Hoy no estamos en condiciones de exigir absolutamente nada.

- En esa reunión estuvo el presidente del PLRA...

- Como le dije, no estamos de acuerdo con esas reuniones prematuras. El objetivo debe ser fortalecer el partido primero..

- ¿Cuál es el plan?

- Estamos proponiendo una Convención para elegir al directorio. El directorio tiene que ser legítimo.

- ¿Hoy no es?

- No. El actual presidente fue elegido como vice presidente y hoy es un presidente de transición. Al partido le falta tener la fuerza de la legitimidad. Por eso no tiene liderazgo, no tiene credibilidad...

- ¿Qué impide llamar a elecciones?

- Nosotros pedimos ya en tres ocasiones el llamado a elecciones. El presidente del partido tiene que responder. Nosotros vamos a presentar una nota al directorio la próxima semana para solicitar una sesión para que convoque a una convención y ahí se discuta el desdoblamiento y el llamado a elecciones.

- ¿A quién le beneficia este impase?

- De hecho que hay todavía gente muy personalista dentro de Partido Liberal que no está dispuesta a ceder sus posiciones. Nosotros proponemos abrir el partido...

- Como el perro del hortelano. ¿No come ni deja comer?

- Eso ya nos pasó 15 años atrás con Efraín (Alegre), tres veces candidato a presidente de la República. (Domingo) Laíno estuvo también antes otros 15 años y en esos tres períodos fue candidato a presidente de la República. El partido nunca se abrió. Esta es la hora de abrirse y darle oportunidad a los que quieran ocupar puestos democráticamente dejando de lado los personalismos. Esperamos que el directorio escuche y llame a la convención.

- ¿Hay fechas tentativas?

- Entre agosto y setiembre se podría hacer la convención.

- Está en sus planes lanzarse como candidato a Presidente de la República?

- No, de ninguna manera

- Aprovechando la diáspora opositora, la ANR está muy consolidada. Se cortan solos en todos los poderes...

- Hoy la ANR está consolidada pero la concentración de poder que están teniendo, a la larga, les va a golpear como un búmeran. Nunca en la era democrática dejaron tanto de lado a la oposición. Pero a mí no me interesa en este momento la interna colorada que en su momento va a aflorar. El movimiento que estamos haciendo es para fortalecer el partido y después tener la fuerza para aglutinar a la oposición. Somos conscientes que solamente unas elecciones democráticas van a poder fortalecer al partido. Un arreglo de cúpulas será un engaño y un craso error. Necesitamos ir a elecciones populares para legitimar a las autoridades.

- Pero ¿llegará a tiempo la reorganización? Payo Cubas asegura que su partido Cruzada Nacional es el único que está creciendo..

- Es su punto de vista. Nosotros vemos de otra manera. Nuestro obstáculo en el Partido Liberal es la falta de institucionalidad para emprender las futuras elecciones...

- ¿Dónde están los electores liberales que eran tan numerosos?

- Están esperando la reorganización que estamos planteando. El balance es que perdimos todas las elecciones con los mismos candidatos. Queremos motivarlos de nuevo con nuevas opciones.

- ¿No se fueron ya a otros partidos?

- Es difícil que un liberal vaya a otros partidos. En todo caso pudieron votar por otros para mostrar su descontento...

- Cruzada Nacional se hizo de la nada y les peleó el segundo lugar...

- El partido Liberal es un partido centenario con mucha historia que parte de la Guerra Grande, de la Guerra del Chaco, de estadistas que forjaron la Patria. El partido Cruzada en cambio se fundó para el 2023. Está empezando. No se puede comparar. El problema con los partidos nuevos como se ha visto es la falta de garantías que presentan los que fueron electos.

- Usted se refiere a la fuga de algunos parlamentarios electos hacia la ANR...

- Por eso digo. No son un parámetro de medición. El problema liberal sin embargo es que se desconectó de la gente. Nuestra conducción partidaria nos llevó a esta serie de derrotas.

- ¿No es contraproducente mezclar a nuevos y viejos?

- Yo necesito mezclar mi experiencia con la gente nueva y ver qué sale de eso para tomar las mejores decisiones. El nuestro es un movimiento abierto. Estamos invitando a todos. Faltan algunos. Los que estaban antes a la cabeza también ya están...

- ¿Llano por ejemplo?

- No. Blas está alejado de la política. No lo veo más.

- ¿(Efraín) Alegre?

- Efraín también está alejado de la política.

- ¿Los Franco?

- Freddy Franco está. Su papá le suele acompañar pero el diputado siempre está.

- ¿Con Hugo Fleitas no hay arreglo?

- Nosotros tenemos buena relación con el presidente del partido. Queremos que entienda que no hay nada personal en lo que estamos proponiendo. Al contrario, quiere ser un aporte...

- ¿Nakayama?

- (El senador Eduardo) Nakayama dejó el partido. No me explico porqué salió. Tomó una decisión que yo no comparto.

- ¿Se equivocó? ¿Se apresuró?

- Yo creo que fue un error. Nakayama es un político muy preparado. Tuvo sus motivos para salir y yo respeto eso.

- ¿Es cierto que ustedes estaban promoviendo la postergación de las municipales y extender los mandatos de los intendentes?

- No. Eso es mentira, de aquí a la Luna. Las elecciones municipales están programadas para el 2026 como dice la Constitución y la ley, y nosotros vamos a presentar batalla. Hoy nuestro partido está desarmado y sin rumbo. El objetivo que tenemos es fortalecerlo y prepararlo para competirle a la ANR.

- ¿Usted estuvo en contra de las expulsiones de los que fueron declarados tránsfugas?

- Yo no digo: “No estoy de acuerdo con las expulsiones”. Eso yo no quiero discutir. Lo que sí cuestiono es que el directorio no puede reunirse solamente para sancionar a los correligionarios. Hace cerca de tres meses que el directorio no sesiona más. No sesionó por este tema el Incan (Instituto Nacional del Cáncer), por la falta de medicamentos (para los enfermos). No sesionó por el tema de inseguridad o por la crisis del transporte, temas de interés ciudadano, pero se reúne para sancionar. Tenemos fe en que se reúna ahora para considerar las propuestas que estamos haciendo.

- En su trabajo como gobernador, ¿siente que el oficialismo le boicotea?

- No me puedo quejar tanto. Me sacaron del plan Hambre Cero. Aparte de eso no hay nada...

- ¿En qué medida cree que el monopolio colorado del poder fomenta la corrupción?

- La corrupción siempre hubo en los gobiernos colorados. Ellos manejan el poder desde hace más de 70 años. Si este sistema no rompemos en el 2028, vamos a seguir lamentando que este país no se levante y siga perdiendo tantas oportunidades por culpa de tanta corrupción. Jamás vamos a crecer así. La corrupción está institucionalizada. Hace falta un buen cambio de Gobierno, un cambio de timón para poner las cosas en su lugar.