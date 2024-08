Adultos mayores piden aumento de pensión en varios departamentos

Los departamentos donde se realizaron las protestas fueron Canindeyú, Misiones, Paraguarí, San Pedro, Concepción, Amambay, Alto Paraná y Chaco. Los manifestantes bloquearon rutas, realizaron marchas y entregaron notas a las autoridades locales. En algunos casos, fueron reprimidos por la Policía, que intentó despejar las vías de circulación, según informó Elías Cabral, coordinador nacional de la tercera edad.

Los adultos mayores forman parte de la Coordinadora Nacional de Adultos Mayores, que sostiene que la pensión del adulto mayor es un derecho y no una ayuda social, tomando como base el pago de los diversos impuestos de las personas para sostener la carga del Estado. Además, reclaman que el acceso al programa sea automático y universal para todos los mayores de 65 años, sin distinción de ingresos o aportes previsionales.

El proyecto de ley que plantea el aumento de la pensión fue tratado ayer en la Cámara de Diputados, en particular, pero no se llegó a un acuerdo sobre la fuente de financiamiento. Algunos legisladores propusieron recortar los gastos superfluos del Estado, como los salarios de los planilleros, los familiares de clanes políticos y la compra de aviones de combate. Otros sugirieron aumentar los impuestos a los sectores más ricos o a los productos de lujo. La discusión se postergó para la próxima sesión.

Los abuelos advierten que ya no están dispuestos a tolerar las mentiras del Gobierno y que seguirán movilizados hasta lograr su objetivo. No descartan llegar a la capital si los diputados no aprueban el aumento de dicha pensión.