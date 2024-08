Crimen de Pecci: “La causa avanza en Colombia y EE.UU., acá no”

Pese a los reiterados reclamos, los familiares de Marcelo Pecci siguen sin poder acceder a los detalles de la carpeta fiscal iniciada por el crimen del fiscal, ocurrido en Colombia. La abogada Cecilia Pérez, representante de la viuda de la víctima, señaló que ven con preocupación el nulo avance.

“Nosotros estamos convencidas de que acá no va a pasar nada (...) La causa avanza con Colombia y Estados Unidos, acá no”, enfatizó.

Lea más: Marcelo Pecci: Fiscalía rechaza pedido de información sobre investigación que involucra a Cartes

Explicó que ellos apenas pudieron ver un listado de diligencias iniciadas, pero sin el detalle de la contestación a pedidos de informes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Una vez nos dieron el listado de actuaciones, pero no de los resultados, no sabemos el contenido de los informes, si son no relevantes, si llegaron o no”, cuestionó.

Lea más: Marcelo Pecci: lo que dijeron los condenados sobre el autor moral

Sin novedades sobre crimen de Marcelo Pecci

La defensora señaló que la Fiscalía cae en varias contradicciones, por ejemplo al decir ahora que los familiares de Pecci no son las víctimas. Señaló que anteriormente a ellos también les entregaron el mismo informe sobre las actuaciones, invocando la normativa que establece que se debe informar a las víctimas.

“Lo nuevo es que no hay novedades”, lamentó en contacto con ABC Cardinal. Agregó que no saben si el fiscal general, Emiliano Rolón, se reunió o no con su par de Colombia.

Lea más: Hace dos años asesinaron al fiscal Marcelo Pecci: entre “Mandrake” y los Estados Unidos

“Tenemos la negativa a acceder, la inacción evidente, la falta de avances y la falta de voluntad para que avance”, citó como los principales problemas en torno al crimen de Pecci.

Lamentó que la propia Fiscalía señale que Claudia Aguilera no colabora, pese a que desde que volvió al país luego del crimen hace todo lo que le pide el Ministerio Público. “Ella aportó en todo lo que pudo. Estaba todavía con el estrés postraumático cuando vino y aportaba todo lo que podía y ahora vienen y dicen que es la culpable de que la causa no avance”, cuestionó.