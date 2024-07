Marcelo Pecci: lo que dijeron los condenados sobre el autor moral

Andrés Felipe Pérez Hoyos, condenado a 25 años y seis meses de cárcel, conversó con el medio colombiano Noticias Caracol sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Es uno de los orquestadores junto con su hermano Ramón Emilio, su pareja Margareth Chacón y el articulador Francisco Correa Galeano, quien contrató a los sicarios.

Habló sobre los autores morales del crimen. “Conocí personas que no debía conocer y prácticamente por hacer un favor, de ganarse dinero sin medir las consecuencias de los actos, caí en esto”, empezó señalando.

Añadió que se trata de “personas muy poderosas que me dicen hay que hacer esto (asesinato de Pecci) y que consiga la gente”. Comentó que son personas que conoció “hacía poquito”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al ser consultado cómo lo contactaron, respondió que “pues son cosas que uno va conociendo personas, se va metiendo en ese círculo y va participando. Tomé la decisión de participar en esto queriendo escalar y llegar más arriba, queriendo tener más responsabilidad”.

Lea más: Reiteran solicitud de nominación de una calle como Dr. Marcelo Pecci Albertini

Pecci: reveló información sobre autor moral

Seguidamente, confirmó que se trata de una red multinacional del crimen organizado la que ordenó el asesinato de Pecci. “¿Quién va a mandar a matar a un fiscal en otro país? Eso no lo hace una organizacioncita, un sicario o un contratista así de la nada”, reveló.

Andrés Felipe resaltó que sabe quién ordenó el asesinato de Pecci, pero que el fiscal Mario Burgos no quiso recibir la información que quiso brindar sobre dicha organización criminal durante el proceso penal.

“No hablé porque el fiscal Burgos no quiso aceptar la información. ¿Por qué Burgos le va a creer más a Francisco Correa Galeano, que está por debajo de mí, que yo fui quien le contraté, y no quiere escucharme a mí?”, reveló. Correa Galeano había colaborado con la Fiscalía colombiana, brindando información sobre el crimen tras un acuerdo procesal.

Lea más: Hermanos de Pecci afirman que sí tienen derecho a intervenir en caso

Inclusive, el condenado advirtió a la periodista a quien dio la entrevista sobre el riesgo de investigar acerca de la red criminal que habría ordenado el asesinato.

Quiso evitar el crimen

En otro momento, reveló cuánto se pagó por el crimen. “¿Cuánta plata costó todo eso? 1.500 millones (pesos colombianos) le dio a Francisco”.

Asimismo, dijo que quiso evitar el crimen, pero no logró porque ya se había cometido. “Yo lo quise cancelar porque me dio miedo, me sentía tan contento con Margareth... pero ya Francisco tenía las cosas muy avanzadas. Llegó directamente donde la habitación de Ramón (su hermano) y cuando fue a tomar el teléfono ya estaba el mensaje de que estaba hecho”, mencionó.

Lea más: Enrique Kronawetter, el nuevo abogado de la familia Pecci para esclarecer el crimen

Condenados insisten en inocencia

Margareth Chacón, por su parte, señaló al medio colombiano y también apuntó al fiscal Burgos de no querer escuchar información sobre los autores morales.

La condenada a 39 años por el crimen, a su vez, insistió en su inocencia, al alegar que no tuvo participación en la organización del asesinato.

Cristian Monsalve, condenado a cinco años de cárcel, dijo que lo engañaron, pues argumentó que le pidieron seguir a Pecci y a su esposa en el hotel donde se hospedaron con el objetivo de un supuesto cobro de deuda, no así para la comisión de un crimen.