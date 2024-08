Camioneros anuncian huelga desde el 20 de agosto

La huelga de camioneros está prevista para el 20 de agosto e iría hasta el 4 de setiembre, según anunció uno de los referentes del gremio, Diego Bogarín.

“Hay sectores empresariales, inclusive ganaderos, que están extorsionando, chantajeando a los camioneros para el Chaco, por lo menos, y también el incumplimiento del decreto 5.791 de fecha 10 de agosto del 2021 hasta hoy también no se cumple”, indicó.

Dijo que los sectores mencionados buscan cualquier error en el decreto como para sacar provecho en perjuicio de los camioneros.

“No tienen voluntad en nada para poder salvar a los camioneros autónomos y a las pequeñas empresas y detrás de eso a nuestros compañeros trabajadores también”, denunció sobre la situación.

Camioneros retrocedieron en sus derechos

Bogarín dijo que las condiciones en las que están trabajando reflejan un retroceso en los acuerdos a los que llegaron entre todas las partes, junto con el Estado, para poder trabajar.

“Estamos obligados a salir a la ruta porque ya no se puede en esta situación de los camioneros o los dueños de camiones propietarios autónomos y de las pequeñas empresas ya no pueden aguantar, se están terminando eso y detrás de eso tenemos nuestros compañeros trabajadores que ya no pueden tener o adquirir préstamos por la situación de que estamos llenos en Informconf y de que el Estado no garantiza nada con este decreto ni tampoco puede darnos la solución”, lamentó en entrevista con Radio Chaco Boreal.

Dijo que algunos sectores de las cooperativas encuentran cualquier falta para incumplir con los camioneros, situación que ya les tiene cansados, por lo que exigirán que se cumplan los acuerdos.