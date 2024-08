Comerciantes piden reapertura total de paso fronterizo Ayolas – Ituzaingó

Rodi Cantero manifestó que es de público conocimiento el difícil momento económico que atraviesa la comunidad ayolense, esto se debe a la falta de circulante de dinero dentro de la ciudad. Una opción que permitirá conseguir un oxígeno financiero sería la reapertura total del paso fronterizo Ayolas – Ituzaingó sobre el coronamiento de la represa Yacyretá.

“Seria trascendental para la economía de Ayolas la reapertura total del paso fronterizo, uno se acerca hasta la zona de ingreso a la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), y puede ver la infraestructura edilicia con todo el equipamiento necesario para su funcionamiento, pero el cruce no opera como debería ser”, dijo.

El paso fronterizo se habilitó en el 2019, meses más tarde, en el 2020, se cerró a raíz de la pandemia del covid – 19. Después de varias manifestaciones de pobladores de Ayolas e Ituzaingó, en octubre del 2022, se logró la reapertura parcial. Los interesados en cruzar de un lugar a otro solamente pueden hacerlo a través de ómnibus que realizan la frecuencia dos veces al día.

“La excusa es que no se podía habilitar totalmente porque se estaba ejecutando la obra de Aña Cua, pero ahora hace ya ocho meses que los trabajos están paralizados, ya no hay pretexto para no reabrir totalmente, solamente hace falta voluntad política de nuestras autoridades”, expresó.

En otro momento, manifestó que en esta ciudad ya hay muchos comerciantes que cerraron sus locales porque quebraron, eso causó que padres quedaran sin un ingreso económico para sostener el hogar; existen personas que dejaron la ciudad para buscar trabajo en otro punto del país o en el extranjero.

