IPS: construcción del Complejo del Adulto Mayor está parada hace un año, pero reactivarán obras tras pago de US$ 1 millón

En octubre del 2023, la edificación del Complejo del Adulto Mayor del Instituto de Previsión Social (IPS) quedó estancada por la falta de documentaciones relacionadas a la Municipalidad de Asunción y el Ministerio de Salud Pública (MSPBS). El ingeniero Arnaldo González, director de Infraestructura del IPS, afirmó hoy que las obras finalmente estarían avanzando, tras el pago del impuesto a la construcción, que asciende a G. 7.600.000.000, iguales a US$ 1.002.638.

Lea también: Santi Peña y la salud: falta de medicamentos, médicos, insumos e infraestructura ya generaron varias protestas

“Esa obra paró por octubre, noviembre del 2023, por una cuestión de pagos ciertamente, pero más bien por una cuestión documentaria. Nos faltaban algunas aprobaciones de la Municipalidad de Asunción y también del Ministerio de Salud y por esa situación se paró la obra, pero estimamos que este fin de mes reiniciaríamos las obras”, afirmó a ABC el ingeniero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Consultado por qué faltaban documentos que deberían haber sido presentados al momento de iniciar los trabajos, el director de Infraestructura aseguró que el proceso de documentación sí comenzó como debería ser, pero que existía una ambigüedad en el pliego de bases y condiciones.

Lea más: IPS Ingavi: trabajadores del hospital denuncian carencias y piden mejoras laborales

“Sí iniciaron las documentaciones, lo que pasa es que hay una ambigüedad en el pliego, que justamente ya no queremos que vuelta a ocurrir y lo vamos a corregir para los próximos llamados, que dice que con la simple presentación de la contraseña, tanto de la Municipalidad de Asunción como la del Ministerio de Salud, se podía iniciar la obra. Pero no se hizo lastimosamente todo el seguimiento adecuado y cuando nosotros tomamos la administración (agosto del 2023), nos dimos cuenta que esas documentaciones no existían”, contó González.

El ingeniero expresó que considerando la situación, se creyó prudente parar la obra hasta tener toda la documentación.

IPS no tenía fondos para pagar impuesto a la construcción

El director de Infraestructura del IPS mencionó que anteriormente la previsional estaba exenta de pagar el impuesto a la construcción, situación que cambió en 2023. El monto a abonar a la Municipalidad de Asunción debe ser del 20% del valor del inmueble, que en este caso es de un total de G. 7.600.000.000, equivalentes a poco más de un millón de dólares, según González.

“Paramos la obra y era conseguir los fondos para poder pagar a la Municipalidad, cosa que conseguimos recién este año con unas cuantas reprogramaciones presupuestarias. Eso fue lo que más retardó todos las trámites”, sostuvo.

Lea también: IPS “es una matadería” donde “no hay ni un Geniol”, denuncian trabajadores rurales

El ingeniero aseguró, sin embargo, que esta mañana fueron notificados por la Gerencia Financiera de que que la totalidad de ese dinero ya fue abonada, por lo que no habría inconvenientes de reactivar las obras a finales de este mes.

¿Cómo será el Complejo del Adulto Mayor del IPS?

González detalló que a la fecha se tiene una construcción de 6.388,40 m2 de la superficie total a edificar, que es de 62.382, 39 m2 lo que correspondería al 10,2% en avance.

El ingeniero agregó: “Lastimosamente no podemos terminarlo en el tiempo que queremos, porque tanto el Hospital Geriátrico como el Hospital Nanawa están funcionando y esa situación enlentece todo el proceso. Estimo que como máximo en tres años tendríamos que terminar por completo el Complejo del Adulto Mayor”.

Sobre qué servicios se dispondrán en este establecimiento de salud que está ubicado sobre la calle Artigas, en Asunción, González detalló que contarán con: diagnóstico, consultorios ambulatorios para niños y adultos, urgencias para niños y adultos, farmacia, diálisis, laboratorio, internación para adultos mayores, internación para adultos mayores con infecciones y áreas de apoyo. Además, se dispondrá de un estacionamiento para 900 vehículos.

Lea más: Más de 29 mil personas se agregaron al IPS, afirma ministra de Trabajo

“Va a disponer de todos los espacios que requiere un hospital general, que en este caso va a estar enfocado al adulto mayor. Va a seguir funcionando la parte de urgencias generales, es decir, pediatría y otras especialidades, pero va a estar enfocado al adulto mayor”, puntualizó.