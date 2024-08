Ciudadanos exigen seguridad en Parque Guasu

Ciudadanos que son habitués del Parque Guasu durante los fines de semana, lamentaron el intento de abuso ocurrido este domingo en el espacio recreativo, del que fue víctima una mujer.

Exigieron a las autoridades que hagan su trabajo, para que ellos puedan tener el derecho a usufructuar una ciudad segura.

Elio Saurini, corredor que realiza sus prácticas en el parque, dijo que no solo los corredores se merecen la seguridad, sino que cualquier persona que va a pasear a sus mascotas o niños.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea: Intento de abuso en Parque Guasu: corredores volverán a manifestarse por su seguridad

Lamentan que tecnología no contribuya a combatir delitos

Señaló que es una preocupación y que no es la primera vez que ocurre. Cuestionó cómo puede ser que habiendo tanta tecnología en la actualidad, el municipio no la utilice para combatir la delincuencia en sitios públicos, con herramientas como el reconocimiento facial, entre otras.

Dijo que lo que ocurrió no se debe dejar pasar, y pidió que as autoridades encuentren al autor, además de que se tomen medidas para que no vuelva a ocurrir.

Anunció que el grupo de corredores organizó una marcha pácífica para este miércoles, e invitan a toda la ciudadanía para exigir juntos el derecho a estar tranquilos en la ciudad.

“Hay espacios lindos, pero falta seguridad”

“Hay muchos espacios y están muy lindos, pero necesitamos seguridad. Es preocupante, te deja con un sabor amargo, pedimos que se cuiden nuestros espacios públicos en materia de seguridad”, dijo.

Ruth Rivarola, madre de familia, dijo que generalmente trae a sus niños a jugar porque suele ser un lugar tranquilo, pero el hecho ocurrido hoy les llena de temor, y ya no saben dónde pasar un día tranquilos en familia.

Propuso que la Policía Nacional instale un puesto en el lugar o realice patrullas, para que al menos si algo ocurre puedan gritar y ser auxiliados. Ahora, sin embargo, advirtió que el espacio está sin vigilancia, de forma que las víctimas no pueden siquiera ser socorridas en casos de ser atacadas.

Lea más: Abusador del Botánico podría ser atacante serial

Sensación de inseguridad les paraliza

Malena Parees, otra ciudadana, manifestó que la sensación de inseguridad es paralizante. Relató que hoy vino a correr, pero tras emterarse de lo sucedido ya no se anima a realizar sus actividades físicas.

Este domingo, usarios del Parque Guasu Metropolitano denunciaron en redes sociales que una mujer fue víctima de un intento de abuso por parte de un desconocido. La denuncia señala que la víctima fue socorrida por un conocido exárbitro del fútbol paraguayo.

Según los posteos, el hecho ocurrió aproximadamente a las 9:00 y, de no ser por la rápida intervención del exárbitro Carlos Torres, quien socorrió a la víctima, el abusador habría logrado su cometido.