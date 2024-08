Familias gastan dineral en hospitales y en Ministerio de Salud faltarían unos 2.300 medicamentos e insumos

William Esquivel tiene a su pareja internada en el Hospital General de Barrio Obrero, dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSP), en Asunción, tras una cesárea que le realizaron hace menos de una semana. Desde su internación, solo el viernes le pidieron medicamentos por un valor de G. 500.000.

Ayer por la mañana le dieron un listado con tres remedios más, que debía adquirir para el tratamiento de su señora.

“No me voy a callar más, en la farmacia me dieron un presupuesto de G. 150.000 más por estos tres remedios que pidieron ahora. Le voy a decir a la doctora que no voy a comprar, porque no tengo más. Voy a terminar debiendo a medio mundo”, reclamó Esquivel en el pasillo del sector neonatal del hospital.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Más de 2.300 insumos estarían en estado crítico en el Ministerio Salud

Al borde de las lágrimas, vociferó en contra del Ministerio de Salud, pese a que los médicos de turno se paseaban a su alrededor, observando atentamente cómo realizaba sus declaraciones. “No hay guantes, no hay yodo ni esterilizadores acá, todo tenemos que comprar”, aseguró el ciudadano.

Salud Pública: mamás gastan millones con sus recién nacidos internados

En el mismo hospital, Milagros Petruccelli tiene internado a su bebé, con idas y vueltas, hace dos meses. También compró guantes, potasio, lactato de calcio y una medicina más por valor de G. 73.000, en una farmacia de la zona.

“En mi caso el gasto ya es más de G. 5 millones”, precisó Liz Báez, quien fue trasladada junto a su bebé prematuro desde Saltos del Guairá, Canindeyú.

Lea más: Hospital San Pablo se quedó sin jeringas y generó la crítica de pacientes

En el Hospital Materno Infantil Trinidad de Asunción, Juana Duré, expresó que “siempre faltan remedios como el ibuprofeno u otros antiinflamatorios para los niños.

En el Materno Infantil de San Pablo, los pacientes denunciaron que la semana pasada debieron comprar jeringas para sus estudios de laboratorio.

Hasta bolsas mortuorias están en falta, según listado al que accedió ABC

Funcionarios del Ministerio de Salud Pública entregaron a ABC una planilla que muestra una larga lista de más de 2.300 insumos y medicamentos que estarían con existencia crítica o en stock cero. El listado habría surgido luego del último inventario de la cartera sanitaria, a cargo de la ministra de Salud, María Teresa Barán.

Lea más: Santi Peña y la salud: falta de medicamentos, médicos, insumos e infraestructura ya generaron varias protestas

La directora general de Insumos Estratégicos del MSP, Patricia Luraschi, mencionó que hay faltantes, pero no supo precisar estos faltantes de medicamentos o de insumos descartables.

“Tenemos habilitados 470 medicamentos que son esenciales. No quiero aventurarme a darte ese número. Se tiene un sistema informático que se tiene que revisar para ver”, agregó.

Ibuprofeno, insulina, guante para atención del paciente, esponja de gasa, ácido acetil salisílico, fluconazol, son solo algunos de los insumos en situación crítica, según la lista a la que accedió este diario. Además, se suman el filtro para ventilador pulmonar, lipidol o manguera de oxígeno, el lanzoprazol, amoxicilina; bolsas de anestesia y las bolsas mortuorias.