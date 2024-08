Derecho UNA: miembro del consejo defiende desvinculación de docentes y participación de Jorge Bogarín

César “Ceres” Escobar, miembro del consejo directivo por parte del estamento no docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), defendió la desvinculación de 44 profesores de la sede, que se había dado el viernes pasado en una sesión extraordinaria.

“Es una atribución del consejo y la decisión se dio con una mayoría de los miembros, como siempre se hizo en semestres anteriores”, manifestó Escobar, quien es además el actual presidente de la Junta Municipal de Asunción y además, forma parte del movimiento oficialista (ANR - HC).

No obstante, aseguró que ante el reclamo de los profesores de Derecho, analizarán caso por caso las desvinculaciones. Los profesores habían pedido el lunes pasado la nulidad de este proceso, asegurando que se habrían dado irregularidades ante el voto de dos miembros del estamento estudiantil, que ya no forman parte de la Facultad.

Para el edil capitalino, este pedido de los profesores no corresponde. “ Hay que decir que está fuera de lugar el pedido de nulidad, porque se hizo antes de que se publique la resolución, entonces no tienen la certeza de que fueron o no desvinculados o incluso, sobre quienes votaron a favor o en contra”, remarcó.

Derecho UNA: concejal defendió participación de Jorge Bogarín

Sobre la supuesta influencia del docente y abogado Jorge Bogarín en las desvinculaciones, dijo que “es normal” que como docente participe dentro de la sede. Bogarín, ex miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), había sido declarado significativamente corrupto por Estados Unidos.

“Todos los actores gremialistas siempre gestionan y siempre están trabajando a favor del fortalecimiento de la institución, sea Jorge Bogarín o cual fuese el nombre que ejerce el trabajo gremial, desde el desempeño de profesores en aula, hasta el de los abogados en sus asociaciones”, aseguró.

No obstante, Escobar evitó responder sobre si Bogarín ejerce o no influencia directa en las decisiones del consejo directivo de Derecho UNA.

Entre los miembros del consejo directivo que habrían votado a favor de las destituciones de profesores figura Karen González de Bogarín, esposa del declarado significativamente corrupto.