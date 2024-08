Amistad 24: conocé la historia de Denisse y su indispensable labor para mejorar vidas en el Chaco

Denisse Zurita Rodríguez, sargento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, logró derribar las barreras lingüísticas que separan a los médicos norteamericanos de sus pacientes paraguayos durante la misión Amistad 24, en el Chaco. Su conmovedora historia fue compartida por el Comando Sur de los Estados Unidos, que está involucrada en esta misión humanitaria.

Denisse es técnica en imágenes diagnósticas, nació en Puerto Rico y, gracias a su dominio del español, se convirtió en una pieza clave en la misión de asistencia médica. Esta misión se vino realizando desde hace varias semanas en conjunto con Estados Unidos, Taiwán y Paraguay. Tuvo como objetivo llevar asistencia médica a los ciudadanos más vulnerables del Chaco.

Denisse se dio cuenta rápidamente de la importancia de su labor. “Si yo no estuviera aquí, mis compañeros de la misión tal vez no serían capaces de realizar su trabajo”, reflexionó. Su trabajo no solo consistió en traducir palabras, sino en garantizar que las necesidades de salud de las personas sean comprendidas y atendidas.

Relató que debe recorrer al menos tres localidades del Chaco, facilitando la comunicación entre los médicos y los pacientes. Con su trabajo ya logró que se brinden diagnósticos precisos y tratamientos adecuados.

Dialectos son un desafío para la clara comunicación

“Amo lo que hago”, expresó con pasión en inglés. Sin embargo, también reconoció que entender los dialectos fue todo un desafío, por la mezcla con el guaraní. “Interpretar y diagnosticar puede ser un poco desafiante, pero con algunas señas lo logramos”, afirmó.

Para Denisse, trabajar con el equipo médico en Paraguay fue una experiencia transformadora. “He aprendido mucho y me gusta ser parte de esta labor en salud”, comentó. Resaltó que la misión Amistad 24 no solo le permitió que ponga en práctica sus habilidades lingüísticas y técnicas, sino que también le dio la oportunidad de impactar positivamente en la vida de muchas personas.

Denisse demostró que su pasión por ayudar a los demás va más allá de las palabras. “Quiero hacer más de esto”, concluyó.