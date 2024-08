Hambre Cero: todas las empresas están bajo la lupa, advierte ministro de Desarrollo

En conversación con medios de comunicación este jueves, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, comentó sobre la multa por incumplimiento a una empresa adjudicada para la provisión de alimentos en el marco del programa de alimentación escolar Hambre Cero. Afirmó que todas las empresas adjudicadas están “bajo la lupa” y que se aplicarán más sanciones ante futuras irregularidades.

El Ministerio de Desarrollo Social anunció hoy una multa de más de 421 millones de guaraníes a la empresa Granos y Aceites SA, que fue adjudicada para la provisión de alrededor de 10.000 platos por día a escuelas del distrito de Ypané, en el departamento Central, por un monto de casi 85.000 millones de guaraníes.

El ministro Rojas explicó que la multa se debe a una “reincidencia en la no provisión del servicio”, una irregularidad que se registró en el primer día de aplicación del programa Hambre Cero y de nuevo el pasado lunes, además de deficiencias en la calidad del servicio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Concretamente, el Ministerio de Desarrollo descubrió que en una de las escuelas la empresa no cumplía con la obligación establecida en el contrato de que la comida sea cocinada en la institución educativa, con el argumento de que las instalaciones de la escuela no lo permitían, por lo que la comida era cocinada en otro sitio y luego llevada a la escuela “en condiciones no aceptables”, según dijo el ministro Rojas.

“Con la comida de los niños no se puede improvisar”, manifestó.

Personal insuficiente

Indicó también que la empresa no cumplía con el requisito de que sus empleados estén uniformados para la provisión del servicio y que en una escuela de casi 900 alumnos la firma tenía a solo dos funcionarios trabajando, lo que también va en contra de lo establecido en el contrato con relación al número de empleados conforme a la cantidad de niños a recibir el servicio.

El ministro Rojas alertó que si las irregularidades con esa empresa continúan “nos veremos obligados a rescindir el contrato” y agregó que todas las empresas adjudicadas podrán ser sancionadas de forma similar si incumplen sus contratos.

“Todas las empresas están bajo la lupa, en la medida que recibimos reclamos o inquietudes estamos accionando de manera inmediata”, afirmó.