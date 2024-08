Ayolas: municipalidad subastará bienes para poder pagar salarios a funcionarios y para el funcionamiento de la institución

Un grupo de empelados del municipio de la ciudad del Ayolas reclama al intendente Carlos Duarte (ANR abdista) el pago de salarios que lleva cinco meses de atraso. La situación que atraviesan ya es insostenible, ya que no tienen recursos para alimentación y pagos de servicios, explicaron los afectados.

“Ya no da gusto esta situación, son muchos meses sin poder cobrar. Entendemos que no hay plata, pero también tenemos nuestras necesidades básicas que no podemos atender por falta de dinero”, manifestó una de las trabajadoras que pidió proteger su identidad por temor a represalias.

El jefe de gabinete, abogado Cristhian Rolón, dijo que la situación real del municipio es bastante complicada; en todo el país se ha visto que hay un problema económico y en Ayolas también se tiene un ambiente muy delicado. A la disminución de los ingresos genuinos de la Municipalidad se le tiene que sumar el cese de desembolso correspondiente al convenio existente con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) por servicio de barrido de calles y mantenimiento de las áreas verdes perteneciente a la EBY, indicó.

En diciembre del 2023 se recibió el último pago, correspondía a junio del año pasado. Eso representa una disminución importante en cuanto a la recaudación y el municipio sobrevive de esos cobros por contraprestación de servicio; no es la única fuente de ingreso, pero era la más segura e importante. La deuda de Yacyretá con la Municipalidad sería de aproximadamente G. 2.000 millones, de acuerdo con las explicaciones de Rolón.

“Si se cobrase por lo menos el 50 % de los adeudado por Yacyretá, de alguna forma se estaría saldando la totalidad de la deuda con los compañeros de trabajo”, explicó.

De manera paralela se viene trabajando en otras posibilidades de ingresos, una de ellas es realizar una subasta pública de bienes en desuso, inmuebles del municipio que son solares municipales ubicados en el caso urbano de la ciudad, agregó.

La solicitud de autorización será enviada el próximo lunes a la Junta Municipal con el proyecto completo y la reglamentación. La subasta se podría estar realizando a finales de septiembre próximo. El objetivo es que el municipio pueda obtener recursos para solventar los compromisos contraídos, indicó.

