IPS Campo Vía: larga espera, sin sillas, escasos medicamentos y con solo dos médicos de guardia en la urgencia

El pasillo de la zona que conduce al área de la urgencia del Instituto de Previsión Social (IPS) Campo Vía se convierte todos los días en un batallón, no de guerra, sino de pacientes que van para consultar. Más de la mitad de ellos, desde que llegan, aguardan parados para ingresar al consultorio médico. Los pacientes se quejan de la falta de medicamentos y de que cuando se los dan, solo proveen medicamentos básicos como ibuprofeno y paracetamol.

Los asegurados lamentan que esta situación continúe y que las autoridades de la previsional no doten la infraestructura al lugar, ya que son muchos los pacientes que acuden a diario. Lamentaron que solo haya dos médicos para la atención, que llaman entre una consulta a otra en tiempos muy largos, situación que prolonga la espera de los pacientes.

Jorge Rodríguez relató que fue desde esta mañana para ser atendido y qué llegadas las 15:00 de esta tarde, no había sido atendido. “Llegué a las 11:00 de la mañana, tengo fiebre y mal estar en general. Estoy aguardando parado como muchos de los pacientes que están aquí en la zona de la urgencia. Son las 15:00 y aún no fui atendido. Hubo cambio de guardia, y aun así no fui atendido. Es lamentable que nos tengan en estas condiciones”, manifestó el asegurado.

Julia Elizabeth Ruiz Díaz, dijo, al igual que el paciente Jorge Rodríguez, que llegó a las 11:20 de la mañana de hoy, y que desde que llegó hasta las 15:00 no fue atendida. “Hacen lo que quieren. Ellos llaman cuando quieren. Siempre vengo a consultar, y la situación es igual siempre. Y lo peor de todo, es que solo hay dos médicos para clínica médica”, refirió la paciente.

Pacientes de consultorios también se quejaron

Otros pacientes que llegaron hasta el nosocomio para consultas de especialidades médicas también se quejaron. José Luis López llegó junto con hermana Norma López hasta el IPS Campo Vía para que la madre de ambos, Doña Modesta de López de 71 años, fuera atendida en el área de neurología.

Relataron que para conseguir turno para su madre que padece de párkinson tuvieron que pasar horas de espera en el call center. Hoy le informaron que ya no habrá turno para las próximas consultas y que si quieren, deben ir a acampar desde la madrugada para ver si consiguen algún número recuperado.

“Para hoy conseguimos turno, pero ya nos avisaron que no hay más turno, y que si queremos debemos venir a madrugar para pescar por si alguien no viene. Nosotros no podemos andar así, porque trabajamos, hoy por ejemplo faltamos en nuestro trabajo”, lamentó.

Todas estas inquietudes consultamos a la directora de IPS Campo Vía, Alba Ramos, quien manifestó que las guardias en la urgencia están conformadas por dos médicos y dos pediatras. Mencionó que por lo general tienen pacientes en observaciones, y que se priorizan a los pacientes según las clasificaciones en el RAC.

Con relación a la falta de turno en el área de neurología, dijo que para la fortuna de los pacientes se cuenta con la especialidad en el instituto de Campo Vía, pero que los agendamientos no se gestionan en el lugar. Con respecto a la infraestructura como falta de sillas, no respondió.