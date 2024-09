Salud: la persistencia de cuadros respiratorios y la “sobreutilización” de antibióticos

En comunicación con ABC Cardinal este domingo, el neumólogo José Fusillo comentó sobre la alta incidencia de cuadros respiratorios que se observa actualmente en Paraguay y sus posibles causas, además del problema de la “sobreutilización” de antibióticos.

A pesar de que faltan pocas semanas para el inicio de la primavera, Paraguay sigue registrando jornadas de temperaturas bajas, a menudo intercaladas con breves periodos cálidos, y esos constantes cambios en las condiciones climáticas repercuten en la salud de las personas.

“Los cambios climáticos son peores que el frío constante”, dijo el doctor Fusillo y señaló que ante la inconsistencia en las temperaturas – con días que pueden ser fríos en la mañana y cálidos por la tarde – produce “choques térmicos” que pueden causar inflamación en las vías respiratorias.

Además, la mala calidad del aire en zonas urbanas también tiene impacto en la salud respiratoria.

Además de esas causas ambientales, señaló, existen factores sociales como la pérdida de disciplina en aplicar medidas preventivas como el lavado de manos o el uso de tapabocas, y la pérdida de confianza en las vacunas.

El neumólogo comentó que esta temporada ha visto un número importante de cuadros de influenza A o B, virus sincitial respiratorio – que afecta principalmente a menores de edad – o rotavirus, además de covid-19 que “se mantiene estable” en Paraguay.

También se observa una cantidad importante de cuadros de neumonía, que Fusillo describió como “la madre de los cuadros respiratorios graves”, con muchos casos que acaban en hospitalización.

Antibióticos

El doctor Fusillo comentó también sobre un problema “mundial” que también se manifiesta en Paraguay: la “sobreutilización” de antibióticos.

“El 90 por ciento de los cuadros vitales no requieren antibióticos”, dijo, y añadió que “hay una creencia de que si no recibimos antibióticos, no nos están tratando”, lo que hace que médicos puedan verse presionados a recetar antibióticos cuando estos en realidad no son necesarios.

Estimó que el 60 por ciento de las prescripciones de antibióticos son erróneas o innecesarias.

Puso como ejemplo los cuadros de bronquitis aguda, que suelen durar unas tres semanas, y dijo que los médicos deben hacer entender a sus pacientes que “van a toser durante tres semanas” y que la ingestión de antibióticos no cambiará eso.