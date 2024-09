IPS: médicos denuncian amedrentamiento y piden urgente solución a crisis en área pediátrica

Médicos cirujanos del Instituto de Previsión Social (IPS), que permanecen en el área de Pediatría del Hospital Central tras la renuncia masiva de otros ocho especialistas, se manifestaron esta mañana para exigir medidas urgentes tendientes a solucionar la falta de profesionales del sector. Afirman que el amparo judicial promovido por la previsional, que les obliga a cumplir “horarios extraordinarios” fuera de sus turnos de guardia, es un amedrentamiento.

Lea más: IPS obtiene medida cautelar para que cirujanos pediátricos no interrumpan servicio

El fin de semana se anunció que la Dirección Jurídica del IPS promovió una acción de amparo judicial para que los seis médicos cirujanos que todavía conforman el área de Pediatría no interrumpan los servicios de cirugía de urgencia, pese al déficit de profesionales. Esta medida fue ratificada esta mañana, mediante un comunicado del IPS, en el que se manifiesta que los especialistas deben prestar atención médica en los horarios y turnos establecidos por la Dirección Médica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El vocero del gremio, el doctor Roberto Riveros, detalló que es inviable cumplir con las exigencias del IPS tras la renuncia de ocho médicos pediatras del Hospital Central, a lo que posteriormente se sumó la renuncia del doctor Kichiro Matsumura como jefe de Cirugía Pediátrica.

Debido a la renuncia de los médicos, quedaron varios turnos descubiertos. Por ejemplo, hasta este de semana, directamente los viernes y sábados no había cirujano pediátrico de guardia. Esto fue lo que llevó a Asesoría Jurídica del IPS a presentar el recurso de amparo.

Lea también: Hospital Central de IPS, sin cirujanos pediátricos los viernes y los sábados

Riveros, que es uno de los cirujanos que renunció al IPS, mencionó que actualmente el área pediátrica cuenta con apenas seis cirujanos: cuatro médicos de guardia para urgencias y, dos médicos para cirugías programadas. “Estos médicos tienen más de un vinculo (o lugar de trabajo). ¿Cómo van cumplir con sus otros turnos en otros hospitales?; van a dejar desamparados los servicios. No pueden dejar una cirugía en el Hospital Acosta Ñu porque son llamados al IPS. ¿Qué juez se va hacer cargo de eso’”, criticó.

IPS: Sociedad Paraguaya de Pediatría no decide por miembros, afirman

En el comunicado emitido hoy por el IPS, llamó la atención que se solicita a la Sociedad Paraguaya de Pediatría, abstenerse de promover medidas que restrinjan la atención a los asegurados. El doctor Alberto Rovira, presidente de gremio, expresó que fueron sorprendidos con tales declaraciones por parte del seguro social.

“Nos sorprendió, porque lo que nosotros hacemos es organizar jornadas y cursos. Generalmente son los miembros (de la Sociedad) quienes proponen las acciones a seguir, no se decide acá por los miembros que están en conflicto con el IPS; no son coaccionados”, aseguró a ABC.

Lea más: “IPS expone a pacientes pediátricos y cirujanos generales”, advierten

El médico resaltó que desde la previsional están hablando de que las medidas adoptadas por los médicos que renunciaron a sus cargos o realizan manifestaciones pacíficas o brazos caídos a modo de reclamo, atenta contra los derechos del niño, sin recordar que “ellos dan un servicio”.

“El IPS cobra y están cobrando por un servicio que no están dando. Es una empresa que cobra compulsivamente a las empresas de Paraguay y a los trabajadores por un servicio que no está ofreciendo. No es un derecho, es un servicio el que brindan”, afirmó Rovira.

Conflicto inició por incumplimiento de ley que establece carga horaria

El conflicto en el área de pediatría del IPS surgió ante la falta de cumplimiento de la Ley 7.137, que establece la reducción de la carga horaria del personal médico a 12 horas. Actualmente, los profesionales se ven forzado a hacer guardias de 24 horas si no tienen una antigüedad de 20 años o más.

Lea también: IPS deja sin efecto renuncia y reincorpora a cirujanos pediátricos en hospital de Ciudad del Este

Un grupo de médicos cirujanos pediátricos también presentó una renuncia masiva en el Hospital Regional de Ciudad del Este. No obstante, tras llegar a un acuerdo, fueron reincorporados el pasado 26 de agosto, fecha en que se comunicó que la previsional dejó sin efecto la resolución por la cual aceptaba la renuncia de los cirujanos pediátricos y que los reincorporaron al plantel médico.

“Exigimos una solución inmediata”, pidió hoy el doctor Riveros, quien recordó que el viernes último, un niño fue operado por un cirujano general ante la falta de especialistas.