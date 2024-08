Hospital Central de IPS, sin cirujanos pediátricos los viernes y los sábados

A la constante falta de medicamentos y otras falencias existentes en la atención, que diariamente denuncian los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), se suma ahora la falta de médicos cirujanos pediátricos en el Hospital Central.

Días atrás, como reclamo al cumplimiento de la Ley 7137/2023, cirujanos pediátricos de IPS presentaron renuncia en forma masiva. En Ciudad del Este ya volvieron a trabajar, pero eso no se dio aún en Asunción, donde los médicos aún negocian una salida con el Consejo de Administración.

En consecuencia, la situación del servicio de atención quirúrgica a los niños es crítica, según Roberto Riveros, uno de los médicos renunciantes. “Solamente están poniendo 4 médicos de guardia en lo que antes venían cubriendo 12 médicos de guardia”, dijo.

“Eso implica que hay días en los que no hay cobertura, donde si uno necesita una atención quirúrgica de urgencia va a ir al IPS pero no va a encontrar un profesional que le pueda dar respuesta a esta situación. Supongamos una apendicitis aguda, que vaya un sábado, (el paciente) no va a encontrar un cirujano pediátrico que pueda dar respuesta a esta situación”, detalló a ABC Tv.

Hospital Central de IPS: falta de médicos pone en riesgo la vida de pacientes, afirman

“Pero hay otras cuestiones que son más prioritarias, que podrían poner en riesgo la vida de un paciente, suponga un atragantamiento que requiera de una atención inmediata, que no se pueda privar ni demorar en la atención”, añadió el profesional.

El médico contó que los lunes hay cirujano pediátrico hasta las 19:00, los martes hay 12 horas de cobertura, los miércoles el servicio tiene 6 horas de cobertura y los jueves hay profesionales las 24 horas. Pero viernes y sábado, “no hay cobertura en cirugía pediátrica. Hay que tratar de evitar enfermarse en esos días”, remarcó Riveros.

El profesional afirmó que en Central, el único servicio de IPS con cirujanos pediátricos es el Hospital Central.

Para saber sobre esta situación, llamamos al director de Apoyo y Servicios de IPS, Marcos Martínez, quien pidió que contactemos con el director médico del Hospital Central, Hugo Martínez, el que pidió que contactemos con el coordinador médico, Edgar Ortega. Este último, no atendió llamadas ni mensajes.

IPS. Médicos y autoridades formaron mesa de trabajo

Sobre la negociación con el Consejo de Administración de IPS respecto al cumplimiento de la Ley 7.137, el doctor Roberto Riveros explicó que este jueves se comunicaron con ellos desde la Gerencia de Salud para abrir una mesa de trabajo. Dijo que enviaron sus propuestas y que ahora aguardan una respuesta.

Los cirujanos pediátricos piden que se cumpla la carga laboral de 12 horas desde setiembre, pero “nosotros no tenemos problemas de flexibilizar esto hasta octubre”, señaló el médico. “El servicio no necesita más personal para poder trabajar las 12 horas y cubrir el 100% del servicio”, remarcó.