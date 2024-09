El parte médico del chofer del camión que protagonizó el fatal accidente en Pedrozo

El trágico accidente en Pedrozo dejó como uno de los sobrevivientes al conductor del camión transganado que estuvo involucrado. El hombre de 38 años perdió su brazo izquierdo durante el choque e ingresó al Hospital Regional de Caacupé donde sigue internado. Se trata de Víctor Alfredo Jiménez Parra, quien lucha por su vida.

El Dr. Luis Gómez, director del centro asistencial de la capital de Cordillera, dijo que el paciente está hemodinámicamente estable y sedado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). “Se le está aplicando triple terapia de antibióticos”, sostuvo.

En el transcurso de este martes fue evaluado por traumatólogos y cirujanos por la lesión que posee. Su estado aún es crítico y esta mañana se trató de disminuir la sedación para ver cómo respondía. De acuerdo al médico, el chofer llegó consciente, pero no pudo brindar datos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tampoco se pudo determinar si estaba o no bajo los efectos de alguna sustancia, pue lo primero era salvar su vida.

Lea más: “Volví a nacer”: este es el relato de un sobreviviente del accidente en Pedrozo

Lo que le ayudó a llegar con vida al hospital

Dentro de otros detalles sobre la situación clínica, Gómez explicó que el afectado tiene una lesión muscular importante con un desgarro en el miembro inferior derecho, pero que no compromete la parte ósea y además no sufrió fracturas. Agregó que perdió mucha sangre, justamente en la parte vascular.

“Es milagroso que haya sobrevivido. Cuando llegó al hospital, los vasos sanguíneos no estaban sangrando y quizá eso ayudó a que no pierda la vida. Su edad de 38 años colabora bastante para el actual estado de salud”, recalcó en 780 AM.