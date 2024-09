“Volví a nacer”: este es el relato de un sobreviviente del accidente en Pedrozo

El accidente de tránsito ocurrido este domingo sobre la ruta PY02 a la altura de Pedrozo tuvo seis víctimas fatales y también varias personas resultaron heridas. Entre los sobrevivientes, un hombre que se encontraba solo en su vehículo comparte cómo de “milagro” aún puede contar esta historia.

Se trata de Tomás Rolando Cabrera, quien retornaba de Santaní y su destino era su vivienda en Yaguarón, pero en el trayecto ocurrió este trágico hecho.

“Me quedé para el semáforo y en eso ya escucho los bocinazos... miro hacia atrás, hice una maniobra y me salvé. La verdad que si no hacía eso yo me quedaba abajo del camión; es un milagro y volví a nacer. Lo único que puedo decir que el 1 de septiembre es mi nuevo cumpleaños”, mencionó en comunicación con ABC Color.

Asimismo mencionó que de momento continúa realizando una serie de estudios médicos, aunque también a consideración suya como un “milagro”, hasta ahora no presentó fracturas luego del impacto.

Sobreviviente salió por su cuenta del vehículo

Otro aspecto que indicó el sobreviviente es que él salió por su cuenta de su vehículo aunque prácticamente no recuerda cómo lo hizo ya que el automóvil quedó completamente destrozado.

“Yo estoy más golpeado que otra cosa y en un lado de mi pierna aún más; estoy con medicamentos y puedo caminar con muletas. Son dolores musculares en la zona de la cintura y las piernas pero yo volví a nacer. Mi auto quedó inútil y en pedacitos”, manifestó.

