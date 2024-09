Accidente en Pedrozo: intendente de Ypacaraí confía en el MOPC y ciudadanos exigen soluciones

El intendente de Ypacaraí, Fernando Negrete, habló sobre la reunión de la que participó esta mañana entre autoridades del MOPC y también vecinos de la zona de Pedrozo, donde este fin de semana se registró un accidente mortal que acabó con la vida de seis personas.

El jefe comunal sostuvo que la primera medida que se implementó son los controles realizados por la Patrulla Caminera y la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) en los alrededores, mientras “se trabaja con la ministra (Claudia Centurión)” para otras alternativas.

“En el transcurso de la semana se estaría presentando la reducción del cruce semafórico que se reduciría de cinco a dos movimientos; en un mes el MOPC se comprometió en un retorno. Pedimos a la ministra que socialice lo más rápido posible cuáles son los puntos a tomar a partir de este momento”, precisó.

También dijo que “no tenemos de otra que seguir trabajando con las instituciones” y ante esto reiteró que tiene una confianza en lo que a futuro prevé el Ministerio de Obras para evitar que aumente la lista de accidentes en la zona de Pedrozo.

Ciudadanos exigen soluciones

Por su parte, Richard Montiel -un lugareño- actuó como vocero de los vecinos de la zona que se acercaron a la capital para formar parte de esta reunión y al respecto expresó lo siguiente: “Yo no me voy con una propuesta, no me voy con una solución; me voy con posibles situaciones para que puedan mejorar el tránsito”.

Seguidamente apuntó que ni él o sus vecinos sabrían cuál es la solución para evitar los accidentes, algo de lo que tampoco tendría conocimiento el MOPC, a su criterio.

“Nosotros no somos los expertos viales y en un mes se va a presentar un proyecto avalado por entendidos internacionales pero ¿Cómo voy a saber si esa es la solución? Nos vamos sin nada y esperamos que nos dibujen algo que no sabemos si va a ser aéreo, subterráneo, derecha o izquierda; lo que estamos buscando es que no haya ni una muerte más en Pedrozo”, sentenció.

