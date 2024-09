Imputación a “Nenecho” Rodríguez: presidente de la Junta Municipal considera posible intervención

Tras darse a conocer la imputación a Óscar “Nenecho” Rodríguez, intendente de Asunción, y los otros 21 señalados en el marco del caso conocido como “detergentes de oro”, el presidente de la Junta Municipal de Asunción, César Escobar, no descarta una posible intervención de la Comuna.

Debate para solicitar intervención

Señaló que la primera acción que tomaron es bajar al debate el tema de la imputación al intendente capitalino.

“Si al Ministerio Público le tomó cuatro años imputar, por qué no esperar tres o cuatro días para que los colegas lean el acta para tomar postura y tener acciones más concretas”, especificó.

Comentó que ayer, martes, se reunió con la bancada colorada “en un ambiente reflexivo”, pero consecuencias o acciones nuevas se tendrían el viernes o el lunes, para la sesión de la semana que viene.

“Posición madura de Horacio Cartes”

Escobar indicó que le parece una posición madura la del líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, de no pronunciarse tras darse a conocer la imputación al intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez.

Manifestó que los partidos políticos no deben extralimitarse en sus funciones ni sobrepasar las atribuciones de una Junta Municipal.

“Hasta ahora no ocurrió, no creo que ocurra. Me llena de orgullo cómo se está liderando nuestro partido”, indicó.