IPS: continúa crisis por falta de cirujanos pediátricos; asegurados y médicos protestaron hoy

Un grupo de asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) se manifestó esta mañana, frente a la Caja Central, para exigir la urgente restitución de ocho médicos cirujanos pediatras, que presentaron sus renuncias al Hospital Central en el marco de su lucha por el cumplimiento de la Ley N° 7.137, que establece una carga horaria laboral a 12 horas semanales.

Médicos de la previsional también protestaron hoy, sobre la calle Sacramento, frente a la sede central del IPS. Los profesionales denuncian arbitrariedades que perjudican la atención en el área pediátrica, como el recurso de amparo presentado por la Dirección Jurídica del IPS, que ordena que los especialistas cumplan con “horarios extraordinarios” fuera de sus turnos de guardia. En el Hospital Central solo quedan 6 cirujanos pediátricos, cuatro cumplen guardia y dos realizan cirugías programadas.

El doctor Roberto Riveros, vocero de los médicos del IPS, contó a ABC que los profesionales que se están viendo afectados por la medida cautelar, presentaron una apelación y deben presentarse mañana a una audiencia con la jueza en lo Civil y Comercial de la Capital, Liz Carina Caballero.

El médico afirmó que las autoridades de la institución se han llamado a silencio y agradeció el respaldo que están recibiendo de los aportantes del seguro social. “Todos los médicos afectados por ese amparo, a través de sus abogados respondieron y apelaron la medida. Los asegurados, preocupados por esta situación, se están comenzando a movilizar. Los médicos también se están manifestando casi a diario en el Hospital Central”, sostuvo.

IPS: médicos tienen otras responsabilidades y no pueden cumplir “horarios extraordinarios”, aseguran

Riveros refirió que tras la renuncia de ocho profesionales, no hay cirujanos pediátricos de guardia los días viernes y sábado. Dijo que tampoco se dispone de médicos de guardia por las noches y que, pese a la necesidad, es imposible cumplir con la exigencia de IPS, de cubrir horarios fuera de lo ya establecido.

“Todos los médicos han expuesto que están en otros hospitales en otros horarios laborales y que abandonarían otras guardias. Ya trataron de contratar más gente, pero somos pocos y todos tienen otras responsabilidades. En este momento el IPS es el lugar menos atractivo para trabajar, por una cuestión de salarios y carga horaria”, afirmó Riveros.

El médico detalló que en hospitales dependientes del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) los médicos reciben un salario de G. 5 millones por 12 horas semanales, mientras que en el IPS se ofrece G. 3.800.000 por 24 horas.

Solo hay unos 45 cirujanos pediátricos para todo el país

El doctor Riveros resaltó que en la Sociedad Paraguaya de Pediatría solo hay inscriptos 42 médicos especialistas en cirugía pediátrica y estiman que hay dos o tres más que no están inscriptos porque están terminando su residencia médica.

“Somos pocos, no somos más de 45 médicos. Somos 42 en el grupo de la Sociedad, pero ahí ya hay alrededor de 10 médicos jubilados. Otro grupo de 8 médicos están por Ciudad del Este; quedamos unos 25 médicos y todos tenemos responsabilidades. Estamos en el Hospital de Clínicas, donde somos profesores doctores y no da el tiempo para ir a otras instituciones; otros están en el Hospital Acosta Ñu y Hospital Nacional de Itauguá y por disponibilidad de tiempo no pueden ir a IPS, tienen sus agendas completas”, aseveró.

Riveros resaltó que en el Hospital Central se están realizando 6 a 8 cirugías pediátricas programas por día y otras cantidad similar de cirugías de urgencias. “Son unas 15 operaciones al día las que se están realizando. Nosotros absorbemos todo el país, porque el otro único servicio de cirugía pediátrica del IPS que está fuera del Hospital Central, es en Ciudad de Este”, refirió.

El vocero de los cirujanos pediátricos del IPS manifestó además que no se trata solamente de cirugías, ya que también deben atender consultas. “A veces llegan niños que tienen dolor abdominal, por ejemplo, y se le llama al cirujano pediátrico para evaluar. Son muchos los cuadros abdominales que requieren la interconsulta de un cirujano pediátrico para descartar lo quirúrgico. Hablaron en IPS de productividad, pero eso se ve en consultorio; tenemos 12 pacientes por día, que si bien no son cirugías, es parte del trabajo del cirujano pediátrico atender a ese paciente en consultorio para poder programarle su cirugía”, sostuvo.