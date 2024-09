Nueve concejales de San Lorenzo deciden despojar a los bomberos de su cuartel de Reducto

Los nueve concejales oficiales de San Lorenzo decidieron aprobar el traslado del Cuerpo de Bomberos Naranjas, que está asentado desde el año 2021 al lado de la comisaría 31 de Reducto a un predio municipal, que se encuentra ubicado en el barrio María Auxiliadora. El nuevo espacio fue propuesto por el intendente Felipe Salomón (ANR), para dar fin a los problemas que tienen los pobladores de Reducto y los Bomberos con los representantes de la Sub Seccional 14, quienes reclamaban el predio como propiedad del Partido Colorado.

El espacio se encuentra ubicado sobre las calles Fulgencio Yegros y Juan Pablo II, a lado de la aguatería María Auxiliadora. Los bomberos, antes de instalarse en el cuartel de Reducto, habían solicitado ubicarse en este lugar, pero debido a que la Municipalidad proyectaba construir una Sub Sede Municipal, se les negó el espacio. Sin embargo, ahora los concejales de manera caprichosa decidieron trasladarles a este sitio bajo la excusa de que en la sede donde actualmente están los bomberos se realizará finalmente una Sub Sede Municipal.

Los concejales que aprobaron esta iniciativa son Dorotea Villarreal (PLRA); Osvaldo Gómez (PLRA); Brígido Núñez (ANR); Hugo Lezcano (ANR); Pedro Martínez (ANR); Alcibíades Quiñónez (ANR); Derlis Acuña (ANR); Myriam Fernández (ANR); y Hernán Lilo Domínguez (ANR), presidente de la Junta Municipal.

Otra moción fue planteada por el concejal Isaac Rojas (PLRA), quien pidió la autorización del usufructo provisorio del lugar a favor de los bomberos. Además, se planteó el inicio de los trámites de la transferencia del inmueble, y que sea aprobado el pedido de declaración de interés municipal a favor de la ocupación de los bomberos.

Este planteamiento fue votado a favor por solo por tres concejales: Luz Vella González (PLRA); Nicolás Verón (Independiente), y el proponente Isaac Rojas (PLRA). Los ediles no obtuvieron los votos necesarios para favorecer a los bomberos y pobladores de Reducto.

Finalmente, la decisión de trasladar a los bomberos se tomó tras un cuarto intermedio en medio de un acalorado debate entre los concejales oficialistas; los de la oposición afín al oficialismo, Dorotea Villarreal (PLRA), Osvaldo Gómez (PLRA), y los concejales de la oposición.

Concejal defendió al institucionalismo

El concejal Osvaldo Gómez (PLRA), en su intervención, dijo que su primera función sería la del institucionalismo. Dio a entender que no le importaba los intereses del pueblo, sino más bien de la municipalidad. “Che municipalista va´era presidente (yo debo ser municipalista). Lo que aquí vamos a hacer es recuperar un terreno que era una sub seccional para convertirla en una sub sede municipal”, manifestó.

Los concejales, Isaac Rojas (PLRA), Luz Bella González (PLRA), y Nicolás Verón (Independiente), lamentaron la decisión tomada por sus pares. Recalcaron que los voluntarios realizan un servicio a la ciudadanía, y que la manera que son tratados no es el indicado.

La sesión de la Junta Municipal fue acompañada muy de cerca por los pobladores de Reducto, quienes se manifestaron en un primer momento frente al palacete municipal, posteriormente, en la antesala de la Junta Municipal.

Incluso, al término de la sesión, esperaron a los concejales para abuchearlos por haber antepuesto los intereses del Partido Colorado al de la ciudadanía sanlorenzana.