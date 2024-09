Familia Pecci sobre “privilegios” en caso Lalo Gomes: “¿Por qué ellos sí y nosotros no?”

Desde la familia de Marcelo Pecci Albertini emitieron este jueves un comunicado para relatar que observan con profundo “asombro y desazón” las diferencias entre el caso del fiscal asesinado en Colombia y la muerte del diputado Eulalio “Lalo” Gomes.

“En la causa del magnicidio de nuestro hermano Marcelo Pecci nos fue inexplicablemente negado (el pedido para tomar intervención). Sin embargo, poco tiempo después, en otro caso fue otorgado de manera expedita y sin mayores discusiones a la familia del extinto diputado, en la misma etapa procesal”, indicaron.

Se preguntaron dónde queda el principio constitucional de igualdad ante la ley. “¿Solo a los parientes de un legislador se les concede este derecho? Esto, lejos de igualdad se parece mucho a un privilegio”, señalaron.

Indican que no logran entender la fundamentación para el rechazo de intervención para la familia Pecci. “¿Por qué a ellos sí y a nosotros no? Pareciera ser que al haber sido el Dr. Marcelo Pecci simplemente “un común” tal derecho no se concede por la interpretación supuestamente “estricta” de la norma procesal. Sin embargo, ¿cuáles son las motivaciones para que desde el Ministerio Público califiquen la cualidad del concepto de “víctimas” en un sentido en un caso y en sentido diametralmente opuesto en otro?”, manifestaron.

Agregaron que estas preguntas no tienen respuesta, generan “sospechas, frustraciones, indignaciones y una suposición terrible de que el Ministerio Público ha incumplido por una cuestión de privilegios, el precepto constitucional contenido en el artículo 47 numeral 1″ de la Carta Magna.

Actitud de “indolencia absoluta” por parte de la Fiscalía

La familia Pecci agregó que el capítulo “más desgarrador” de esta historia es la calidad de excompañero que ostentaba Pecci, con sus pares en la Fiscalía, que hoy tienen la responsabilidad de perseguir a los asesinos.

“El Ministerio Público de la República del Paraguay, con actitud de indolencia absoluta hacia la memoria de Marcelo Pecci, no ha hecho más que provocar profundas desilusiones en nuestra familia”, enfatizaron.

“La actitud de indiferencia absoluta hacia la memoria de un compañero caído, evidencia un desprecio profundo a la causa de la justicia y sobre todo, displicencia en su principal misión constitucional de representación de los intereses de la sociedad. No queda más que rogar a Dios por la Justicia en el Paraguay”, finaliza el comunicado

Familia Pecci desconoce avances de investigación fiscal

El abogado Enrique Kronawetter, defensor de la familia Pecci, señaló que para negarles acceso la Fiscalía alegó una “etapa incipiente” incluso a pesar de que ya pasaron más de 28 meses desde la apertura de la causa. Mientras que la familia del diputado Gomes ya pudo participar de las pericias apenas días después de la muerte.

“Lo peor de todo es que nosotros ni siquiera estamos planteando diligencias, queremos saber cuál es el avance de la investigación”, señaló.

Agregó que la familia debe acudir a la creencia en la divinidad para que los fiscales se percaten del mal mensaje que están transmitiendo a la comunidad. “Creo que es un mensaje directo para los que tanto echan lágrimas por la muerte de Pecci, que son sus colegas, quisiera ver a los colegas, a los fiscales que manifiesten algo, no basta con un busto, con un reconocimiento, un cuadro... queremos Justicia”, enfatizó.

Agregó que lo que motivó el asesinato de Pecci fue la búsqueda de la justicia y hoy implorando a Dios esperan que los colegas tengan la valentía de dar una respuesta a la familia. “Queremos saber qué es lo que hicieron y si no hicieron, que nos expliquen por qué. No pedimos nada especial ni que explique un esfuerzo sobrehumano”, enfatizó.

Rolón niega intervención a la familia

El defensor señaló que hasta hoy en día la Sala Penal ni siquiera se ha constituido para tratar la acción planteada por la familia. Indicó que son los mismos fiscales quienes deben tomar una postura concreta en busca de la justicia para su colega.

“Que los colegas que tanto acompañaron el proceso doloroso del sepelio de Pecci, piensen en ese momento y recapaciten si realmente pueden decir al fiscal general: ‘Vamos a darles una respuesta (a la familia)’”, declaró.

En otro momento, indicó que creen que el mismo fiscal general, Emiliano Rolón, es el que está dando la orden de que la familia Pecci no acceda a las informaciones sobre la investigación.

Finalmente, insistió en que ni siquiera plantean diligencias, sino simplemente saber cuál es el estado de la causa para ver en qué se puede colaborar.