Presunta invasión: denuncian que Jatar intentó presionar a un policía

A la denuncia de invasión de propiedad privada ahora se suma posible intento de tráfico de influencias, según el relato del abogado Ramón Ibarra. El profesional brindó detalles sobre la causa penal contra Jatar Fernández y señaló que llevan meses enfrentando chicanas.

Indicó que el parlamentario tiene en su contra una orden judicial de no innovar, pero, a pesar de ello, sigue construyendo en el predio que está en litigio. Contó que el día en que la Policía llevó la notificación al predio, el propio Fernández llamó al jefe policial encargado de dar cumplimiento a la orden del Juzgado.

“Ese señor cumplió con la orden. Yo vi que el diputado le llamó, pero él le cortó la llamada al diputado. Le dijo: ‘Voy a cumplir con la orden del Poder Judicial’ y cortó. Labró acta y remitió al Juzgado”, relató.

Además, expresó que ahora teme que esta autoridad policial sufra alguna consecuencia por no escuchar al diputado. “Cuídenle a este jefe policial de San Josemí, porque le llamaron del Comando de la Policía reclamándole y él dice: ‘Si me tengo que ir, me voy a ir por cumplir la orden de una jueza’”, reveló.

Carlos Arrechea: una llamada y la foto de la “planificación”

En otro momento, contó que el diputado Carlos Arrechea se comunicó ayer con su cliente para asegurarle que no tiene nada que ver. “Él le dijo que él le indicó (a Jatar) para que vaya a hablar con Serafín Mysko y que negocie ese terreno con él”, indicó.

Sin embargo, reveló que ellos antes de la invasión ya recibieron la información de que varios políticos estaban observando el predio de su cliente y planificando obras de turismo en el sitio.

“Un baqueano nos contó que estaban mirando su predio desde el río. Nosotros presumimos quiénes podrían ser después de indagar y buscar fotos en las redes sociales”, señaló.

Contó que eso fue el año pasado y, coincidentemente, hallaron fotos de Jatar y Arrechea un fin de semana en el cual estuvieron recorriendo la zona. “Y eso que decían y que nos contó el baqueano se materializó con el ingreso violento de Jatar en el predio”, reveló.

Agregó que es evidente que Fernández tiene complicidad con varias autoridades, puesto que él, siendo del departamento Central, no puede ir a Ayolas y saber qué predio puede invadir.

Jatar no tiene planos ni permisos

Por otra parte, el abogado aseguró que Fernández confirmó ante un Juzgado que no cuenta con los planos de construcción en el predio ni tampoco tienen los permisos municipales aprobados para iniciar la obra. “No tenía absolutamente nada, él confesó eso frente a un juez de Paz de Ayolas”, enfatizó.

Por otra parte, habló sobre la denuncia presentada por Jatar ayer y dijo que ni siquiera se especifica cuál sería el delito cometido por su cliente. Sin embargo, el fiscal Hugo Dávalos rápidamente abrió una carpeta investigativa.

Indicó que lo grave es que ese fiscal nunca se constituyó en el predio, pese a la denuncia penal, a la orden de una jueza y a las denuncias de desacato en el cumplimiento de esa orden judicial.

“Están haciendo lo que quieren, eso se nota. Muchas veces nos presentamos a la Fiscalía, por ejemplo, porque se llevaban las lanchas de mi cliente”, señaló.