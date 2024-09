Denuncian a Jatar Fernández por casos de “esclavo de oro” e “invasión”

Como fichas de dominó ayer fueron cayendo denuncias que salpican al tránsfuga de Cruzada Nacional y actual diputado colorado oficialista Jatar “Oso” Fernández Safuán (ANR, bancada B), empezando por la denuncia de su exencargado de despacho, Gumercindo Hugo Rolón Cabrera, que acusó que fue contratado con un rubro de G. 3.300.000 de la Cámara de Diputados, pero era sometido a “maltratos”, “amenazas” y a un “régimen de esclavitud”, al tener que cumplir labores particulares en su residencia o en su quinta en litigio judicial en Ayolas.

Rolón, que ayer inició una huelga de hambre frente al Congreso pidiendo el cobro de haberes presuntamente descontados de manera irregular, detalló que el tiempo que estuvo a cargo de “Oso” Fernández, era obligado a realizar labores particulares y de servidumbre, que iban desde cocinarle hasta limpiar el excremento de las mascotas.

“Él tiene la potestad de firmar los permisos para las personas que se ausentan acá en el Congreso, y hacen figurar como que son para labores parlamentarias pero en realidad son labores personales que él tendría que estar abonando eso de su bolsillo y no del sueldo del Congreso Nacional”, cuestionó Rolón.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Exhibió toda la documentación respaldatoria del periodo en el que estuvo contratado, incluida la nota en la que Jatar pide su designación como encargado de despacho en su oficina, aunque acotó que lo peor era el “maltrato” y la asignación irregular de funciones.

“Tenemos un horario de 7:00 a 13:00 horas. Perfecto, hay veces que se extiende, no hay problema, pero cumplir este horario en el Congreso y de acá irte a su domicilio particular o a su vivienda, que te haga trabajar gratis o como esclavo, no corresponde”, acotó.

Lea más: Fiscalía “nunca intervino” invasión de Jatar Fernández, denuncian

Consultado respecto a en qué consistían estas labores particulares relató: “Fuera de la oficina en su casa te llevaba para repasar el departamento, para cocinarle, lavar los cubiertos o labores de construcción, como un ayudante” y en la quinta de Ayolas denominada “La Guarida del General”, hasta le hacía “limpiar las cagadas del perro”.

“La Cámara me descontó G. 2 millones de mi sueldo por estar trabajando como burro con él en Ayolas” y cuando le reclamó, hasta lo amenazó de muerte.

Audios y presunta amenaza de Jatar Fernández

Las denuncias se condicen con supuestos audios que se atribuyen al diputado Jatar Fernández, donde cita “La Guarida” y otro de una “reunión” donde amenaza con echar a funcionarios a su cargo.

“A modo de información para toditos, ahora cualquier cosa que se rompa allá en La Guarida o desaparece, a toditos les voy a descontar, les aviso ya, a todos. O sea, a mí no me importa quién rompe, ese ya es problema de ustedes. Algo desaparece o algo se rompe, a toditos les voy a descontar”, se oye en uno de los audios.

En otro, menciona una reunión con sus funcionarios, exigiendo rendirle cuenta de sus funciones. Puntualmente dice: “Buen día a todos. Hoy a las ocho hay reunión en casa. Quiero que anoten cada uno qué pa lo que es su función y el que no tiene función, no tiene nada para hacer ahí; le aviso ya que le voy a echar”.

Lea más: Audios: así amenazaba el diputado Jatar “Oso” Fernández a sus funcionarios, según denuncian

Según Rolón, en esta reunión fue que le reclamó el maltrato, y supuestamente recibió amenazas.

“Cuando me llegó el turno a mi me dijo: ‘Ah, no hacés un carajo entonces’. (...) Le dije que hago más que algunos que no vienen y ahí se sulfuró, me pegó por el pecho y me dijo que me iba a matar”, relató.

Intentamos tener la versión de Fernández, pero este desistió de su derecho a réplica.

En el periodo pasado, hubo dos casos similares de diputados que presuntamente contrataron a sus caseros con dinero del pueblo, pero tuvieron distintos desenlaces. El exdiputado José María Ibáñez (ANR) renunció antes de perder la investidura tras las denuncias.

Por su parte, el exdiputado Tomás Fidelino Rivas (ANR), pese a que sus caseros fueron condenados, el legislador fue salvado por el entonces presidente de Diputados y actual vicepresidente de la República, Pedro Alliana, que admitió que devuelva lo cobrado irregularmente y zafó de la justicia.

Invadió y montó “Guarida”, dicen

AYOLAS. (Miguel Rodríguez, corresponsal). Propietarios de un inmueble supuestamente invadido por el diputado colorado Jatar “Oso” Fernández, y donde está asentada su quinta “La Guarida del General” piden que la justicia haga su trabajo, ya que responsabilizan a la Policía y al Ministerio Público de hacer caso omiso a las denuncias y a las disposiciones judiciales.

Celina de Mysko, esposa de Serafín Fredy Mysko, que según documentos expuestos ante la justicia es dueño de un inmueble presuntamente invadido por el diputado Fernández, señaló que la justicia no hace nada porque el supuesto autor de la ocupación ilegal es una autoridad. A raíz de esta situación, su marido está con problemas de salud, y ella ya está cansada.

El problema se inició el 3 de febrero de este año, cuando el parlamentario llegó a primeras horas de la mañana, ingresó al terreno y comenzó a alambrar sin mediar palabra. Pese a sendas medidas judiciales a favor de Mysko, que ordenaban frenar las obras, ninguna autoridad actuó.

Raúl Latorre dice que investigarán

El presidente de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), dijo que se enteró ayer someramente del caso y que ordenó una investigación.

No obstante, pese a la similitud con dos casos similares del periodo pasado, evitó adelantar una postura sobre un posible pedido de “pérdida de investidura”, diciendo que prefiere esperar los resultados de un sumario.