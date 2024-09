Unas 1450 personas se presentaron al examen de la Cámara de Diputados

Desde las 8:00 están convocados los postulantes para el examen de la Cámara de Diputados, Concurso Público de Oposición (CPO). El examen inició a las 09:00, y en principio se esperó la presencia de unas 1596 postulantes, pero el número de asistentes se redujo a unos 1450 de acuerdo con lo confirmado por el Centro Nacional de Computación (CNC).

Los exámenes se desarrollaron en la Facultad de Ciencias Agrarias y en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte; como también en el área de Postgrado Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Los postulantes tuvieron un tiempo de 01:45 para presentar el examen en los diferentes perfiles postulados. En total fueron habilitados 26 perfiles para unos 50 puestos vacantes para la Cámara de Diputados.

“Los exámenes se desarrollaron de forma tranquila. No tuvimos ningún inconveniente. Se habilitó el momento de las tachas y reclamos, pero no recibimos ningún tipo de reclamo. Estuvimos controlando si entregaron sus exámenes. Cuando los postulantes iban saliendo de las zonas de los exámenes íbamos consultando si no tuvieron alguna duda”, refirió el director general del Centro Nacional de Computación (CNC), Adrián Almirón.

Al término de los exámenes, fueron distribuidos dentro de las aulas y en los puntos principales los resultados de los exámenes para que los postulantes pudieran realizar la verificación de sus exámenes.

Al término de la jornada, luego de las verificaciones, el CNC se encargará de entregar todos los resultados a los referentes de la Cámara de Diputados para que pueda continuar el siguiente paso del proceso de selección.