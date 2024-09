Salud cero: Falta de remedios y de especialistas marca decadente sistema sanitario

En 18 entregas de la serie de notas que denominamos “Salud cero” reflejamos la realidad del sistema sanitario público de nuestro país a través de nuestros corresponsales, quienes escucharon las quejas de pacientes, familiares, funcionarios y la versión de los responsables de administrar las dependencias del ministerio del ramo. Cerramos esta secuencia con un resumen del panorama.

La falta de remedios, de artículos de uso médico y de doctores especialistas es la queja más común. Se suman las horas de espera para atenciones en consultorios y para los análisis laboratoriales para diagnóstico que en algunos departamentos son agendados para luego de dos meses.

Lea más: Salud cero

Por ejemplo, en el Hospital Regional de Coronel Oviedo reciben diariamente un promedio de 1.000 pacientes provenientes de diferentes departamentos. Muchos enfermos viajan cientos de kilómetros en busca de asistencia sanitaria pero se encuentran con dichas carencias y además con imposibilidad de hacerse estudios tomográficos y laboratoriales. En ese establecimiento el equipo de tomografía no funciona desde hace más de un mes y los análisis de sangre son agendados para dentro de uno o dos meses, tiempo imposible de esperar, según las quejas de pacientes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hospital insignia...

El Hospital Nacional de Itauguá (HNI) es considerado de referencia en el sistema de Salud Pública, es de alta complejidad, por lo que recibe a diario más de 1.000 pacientes provenientes de diversos puntos del país. Sin embargo, la falta de medicamentos es uno de los aspectos negativos con el que tropiezan los pacientes, quienes piden que el Gobierno Central solucione el inconveniente.

Seis máquinas de hemodiálisis están sin funcionar ahí y otras veinte que están operativas ya no limpian la sangre adecuadamente, es decir, sirven a medias, denunciaban los usuarios.

“Es una pena cómo estamos. Las máquinas de hemodiálisis están fallando. Muchas veces nos hacemos las diálisis y tenemos mareos, náuseas, vómitos, en plena diálisis. Hay muchas máquinas sin funcionar”, lamentó Clara Villalba, oriunda de J. Augusto Saldívar.

Una vez más, los enfermos renales dializados en el HNI se manifestaron hace unos días para urgir que el Ministerio de Salud resuelva los problemas.

La falta de mantenimiento de la infraestructura del HNI es otra de las preocupaciones de los pacientes y médicos, quienes refieren que el edificio está cayendo a pedazos. Las paredes y techos presentan filtraciones de agua.

Los baños y la mayoría de las dependencias necesitan reparación urgente. Muchos de los asientos en los que pacientes aguardan para ser atendidos están desoldados o sin los respaldos.

Por otro lado, en un improvisado albergue bajo carpas, familiares de pacientes relatan miserias. Dependen de la ayuda de personas que en sus comunidades realizan polladas, tallarinadas, rifas u otras actividades para solventar los gastos diarios.

No hay nada

En el Hospital Regional de Concepción, el relato de Juliana Ávalos de Ramírez no es diferente al que hacen muchos otros usuarios en los pasillos de los distintos hospitales públicos del país. La mujer, quien vive en el asentamiento Niño Salvador, ubicado en el extremo norte de la capital del primer departamento, expresó que acompaña a su joven hija internada en cuidados intensivos. El problema es el medicamento; upéa la ndoroguerekóiva. Ore mboriahu ha hepy la pohã (El problema es el medicamento; no tenemos. Somos pobres y los fármacos son caros)”, dijo.

“Ndaipóri mba’eve hospitálpe”, señaló.

Doña Juliana agradeció a vecinos, amigos y familiares que ayudan para poder cubrir los gastos de internación de su hija aproximadamente G. 1.500.000 por día.

“Me dan 50.000, 100.000 guaraníes. Se organizó una rifa, pero no sé hasta cuándo tendré ese apoyo para que no le falten medicamentos a mi hija”, manifestó.

Totalmente deficiente

En el Alto Paraná, una de las principales deficiencias del sistema de Salud Pública es la prolongada espera para acceder a un turno, ya sea para consultas o para análisis laboratoriales. En el caso del Hospital Regional de Ciudad del Este, pacientes denunciaron que deben esperar hasta más de cuatro horas para ser atendidos y que incluso ese tiempo puede ser insuficiente por la limitada cantidad de turnos por día para algunas especialidades. Otra problemática es la infraestructura deteriorada.

El Hospital Regional de Ciudad del Este es el principal centro médico de referencia del Alto Paraná. Diariamente recibe a cientos de pacientes que llegan de varios puntos del departamento, al considerar las limitaciones de los puestos de salud, unidades de salud familiar, centros de salud y hospitales distritales.

Tiene una amplia cobertura de especialidades, sin embargo en algunas los turnos son insuficientes para la alta demanda. Una situación similar ocurre en el Laboratorio de Análisis del hospital, donde por día se distribuyen apenas 50 números, pero el requerimiento del servicio es mucho mayor, según quejas de pacientes.

Todo sigue igual

En Alto Paraguay, desde hace décadas se producen muertes evitables, como de parturientas, recién nacidos y fetos; todo sigue igual. Faltan médicos especialistas, no cuentan con unidades de cuidados intensivos y las evacuaciones de pacientes, por tierra, aire y agua son la constantes.

Falta de todo

El Hospital Distrital de Carapeguá es catalogado de referencia dentro del sistema del Ministerio de Salud Pública en el departamento de Paraguarí. Los pacientes llegan desde lejanas comunidades en busca de alivio para sus dolencias, pero se encuentran con innumerables necesidades.

Los concurrentes se ven obligados a comprar desde jeringas hasta medicamentos controlados para tratamiento de la presión arterial. Para las intervenciones quirúrgicas los familiares de pacientes deben comprar todos los insumos y medicinas que se precisan.

En el centro asistencial no cuentan con hilo, sonda para vía y jeringas, manifestó hace una semana Rosa Medina, cuyo familiar estaba internado en el local.

Envío de fármacos

Durante las publicaciones de la serie de notas el Ministerio de Salud envió lotes de medicamentos a los parques sanitarios de las regiones, con lo que se paliaron las necesidades de remedios e insumos.

Según los directores de los centros asistenciales principales de los departamentos, los fármacos y artículos de uso médico terminan rápido por la gran demanda por el aumento de pacientes.