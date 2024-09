Detienen a joven por supuesto hecho de estupro en Carapeguá

La madre de la menor de 15 años denunció el hecho de estupro, sindicando como supuesto autor a su vecino de 20 años. El joven ingresó anoche a la vivienda de la quinceañera y supuestamente habría seducido a la quinceañera, la mamá de la menor se percató del hecho y el hombre salió huyendo de la vivienda.

Los efectivos policiales de la Comisaría local se constituyeron en la vivienda del hombre y procedieron a la detención del supuesto autor, quien fue trasladado a la sede policial de este distrito por disposición de la fiscal Ünger.

No cometió ningún delito

Esta mañana el joven fue trasladado a la sede del Ministerio Público, declaró que no pasó nada con la adolescente. La víctima del supuesto abuso sexual fue inspeccionada por la médica forense Mercedes Montiel, quien informó que no se detectó desprendimiento del himen. La supuesta víctimas también confirmó que no pasó nada entre los dos.

Como no cometió ningún delito, la fiscal Ünger dispuso la liberación del joven que será comunicado en el transcurso del día a la Comisaría local, informó el asistente Fredy Mendoza. La madre de la menor aseguró que denunciará el hecho en otras instancia judicial.