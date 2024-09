Crisis en cirugía pediátrica: senadora buscará una mediación ante “capricho” de IPS

Ayer los cirujanos pediátricos del Instituto de Previsión Social (IPS) se reunieron con parlamentarios para pedir una mediación con la previsional, sobre el cumplimiento de la Ley 7.137. La senadora Esperanza Martínez confirmó que van a pedir una mesa de diálogo para lograr un acuerdo.

Los profesionales de la salud están pidiendo reducir las guardias de 24 a 14 horas, tal y como lo establece la normativa vigente. “Ellos presentaron al IPS un esquema para que, en vez de venir un día por 24 horas, hagan dos días de 12 horas, y no cuesta nada, mismo costo. Ellos hasta plantearon reemplazos, porque son muy pocos”, señaló la parlamentaria.

La misma agregó que el IPS hasta el momento no cede al pedido, pese a que es viable y no le cuesta dinero. “Eso significó que hoy de 14 cirujanos que habían quedaron solo siete que deben trabajar el doble. ¿Cuánto tiempo van a sostener eso por cuestión de caprichos? No podés tener a una persona 48 horas operando. ¿Qué pasa si un chico termina con una negligencia médica por el estrés que implica todo esto?”, lamentó.

Señaló que el tema es muy complejo y está en riesgo la vida de los niños. “Un niño tiene otra fisiología, no es un adulto pequeño, no es la misma habilidad que la de un cirujano general”, señaló considerando que en algún momento los de cirugía general cubrieron las necesidades ante la falta de médicos.

Finalmente, sostuvo que pondrá todo de sí para buscar una solución a este problema. “Es una cuestión de inteligencia, de raciocinio”, enfatizó.

Un médico se descompensó ayer

Desde la vocería de los médicos cirujanos denunciaron anoche que uno de los profesionales que se ve obligado a cumplir con guardias extraordinarias ayer se descompensó en horario laboral. Relataron que se trata de un profesional que cuenta con una prescripción médica que le prohibe tener sobrecarga laboral, pero que ello está siendo ignorado por la previsional.

Él y otros médicos se encuentran bajo una orden judicial y quienes no la acaten pueden ser sometidos a desacato. De hecho ya el fin de semana el IPS demandó a uno de ellos por faltar a una de las guardias.

