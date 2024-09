SEN gestiona insumos y permisos laborales para bomberos que combaten los incendios en Chovoreca

Desde la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) el ministro coronel en situación de retiro Arsenio Zárate en conversación con Contacto Ciudadano de ABC Cardinal explicó que los tres Cuerpos de Bomberos del Paraguay acudieron al llamado para combatir los incendios en la Región Occidental.

La Secretaría de Emergencia Nacional y las Fuerzas Armadas hicieron el llamado y notaron “la excelente predisposición también de los ganaderos de poner su medio, su local a disposición de este equipo de trabajo que está con la misión de extinguir los incendios”.

“Los bomberos llevaron sus equipos, herramientas de sus respectivas instituciones, nosotros les apoyamos en la logística: alimentación, colchones, agua, energizantes en forma de dulces, comida no perecedera y verduras que necesitan, así como los enlatados, ya que la jornada se extiende hasta la tardecita”, explicó el ministro.

El agua que se distribuye a la población en el sector occidental desde hace tiempo incluye los tres departamentos, Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay.

La SEN gestiona insumos y permisos laborales, así como distribución de agua

Para mitigar la sequía “estamos realizando la distribución del agua de forma continua en todos los departamentos, lunes, miércoles y viernes, hoy estamos trabajando, y recién el domingo volverán para que el lunes podamos salir en convoy del Ejército, que es nuestro punto de partida”, graficó.

Unos “400.000 litros de agua cada vez suman 1.200.000 litros de agua por semana que llevamos a los aljibes comunitarios, priorizando las escuelas y hospitales. Esa es una ronda permanente en los distintos lugares, en comunidades indígenas y latinas”, refirió.

En cuanto a guantes y botas que necesitarán los bomberos que se desintegran por el calor, pedido realizado por el Capitán Mayor Eduardo Sánchez el ministro de la SEN comentó que hay empresas, grupos de estudiantes, universidades de las Facultades de Derecho de la UNA y la Católica que se organizaron, y esta mañana recogerán.

Luego enviarán a Campo Grande en el sector de Chovoreca, la distancia es enorme, por tierra el viaje es de 18 horas porque hay que ir por Bahía Negra y luego girar. La mayor parte del camino es de tierra y talcal.

Pero “la estancia Campo Grande tiene su pista habilitada, inclusive los relevos hacemos vía aérea, esta mañana va a salir una aeronave”, manifestó Zárate.

Solo cayó aproximadamente 20 mm de lluvia, harán un vuelo en el sector y verán la necesidad de hacer relevos ya que hace una semana que están trabajando los bomberos.

Los culpables no deben quedar impunes

El titular de la SEN expuso, “mientras no le caigamos con todas las de la ley a la persona que provocó el incendio no hay plan que pueda con ello. Porque si hay impunidad, aunque tengamos la ley que habla de un año a 8 años de pena privativa, Infona puede castigar administrativamente hasta 10 mil jornales, Mades puede sancionar hasta 20 mil jornales, pero mientras no le toquemos el bolsillo a la persona que provocó el incendio, y le pagó a alguien para un “incendio controlado”, vamos a seguir apagando incendios, si no llegamos al responsable”, manifestó.

Los permisos de los bomberos

En cuanto a los permisos laborales en empresas privadas y públicas donde trabajan los bomberos, “la SEN recibe el listado y yo envío una nota al ministro responsable de ese personal diciendo que están haciendo esa tarea de bombero voluntario”, concluyó.