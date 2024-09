Debate debe girar en torno a relación entre estabilidad y productividad, dicen

La pregunta es por qué querés estabilidad en una economía, por qué querés estabilidad laboral en una economía. Yo creo que esa debe ser la pregunta como sociedad, señaló ayer el exministro de Hacienda Manuel Ferreira.

Fue al realizar un análisis sobre el anuncio del presidente Santiago Peña sobre la propuesta de modificación del Código Laboral.

Para Ferreira hay varias situaciones; una de las más importantes es “yo quiero estabilidad laboral porque eso me genera mayor productividad en la mano de obra. ¿Cuál es la relación que existe entre estabilidad y productividad? En general yo busco como economía que mi economía sea más productiva”, reflexionó el especialista.

El exministro definió la productividad a nivel laboral como un comparativo entre cada unidad de empleo y unidades de producto generado. Es decir, si gasto un guaraní en empleo, ¿cuántos guaraníes genero en el retorno en una empresa? preguntó.

Dijo que desde una empresa se puede decir que el retorno es la facturación total que se genera con un trabajador determinado. Entonces, una empresa va a emplear a un trabajador en la medida en que ese trabajador le genere algún tipo de retorno.

Ferreira señaló que ese retorno que le tiene que generar a la empresa es un retorno que tiene que ser superior a su salario. Si le genera un retorno que es inferior a su salario, no va a tener ese trabajador, refirió el analista.

Manifestó que el problema que se genera con el tema de estabilidad en el caso paraguayo es que, llegado un momento determinado, esa persona trabaje o no trabaje, uno no le puede despedir, a no ser que sea con causa justificada y probar causas justificadas en el sector laboral es muy difícil.

Incentivos en el trabajo

El exministro Ferreira indicó que normalmente hay dos incentivos que se ponen en el trabajo. Uno de ellos se llama el incentivo de participación. Este es el nombre técnico de esto, expresó.

¿Qué quiere decir el incentivo de participación? Si vos no trabajas, te echo; en dos palabras es eso, o sea, es el poder que de alguna forma tiene el empleador sobre el trabajador para poder sacarlo del ambiente de trabajo si es que esa persona no rinde, explicó.

Indicó que el otro incentivo se llama el incentivo de compatibilidad, que es, básicamente, si te portás bien, si trabajas, te voy a pagar más, te voy a ascender, en el trabajo, te voy a premiar, te voy a dar salario extra que no es solamente monetario, se usan muchos recursos de diversa índole, comentó.

Insistió en que el problema con la estabilidad de la forma en que está diseñada en Paraguay es, llegados los 10 años, el no poder despedir por causa justificada porque son extremadamente subjetivas y extremadamente difíciles de probar. No es fácil probar que una persona no trabajó, ejemplificó.

Ferreira añadió que, según un artículo de la Organización Internacional del Trabajo, se define la estabilidad como una curva que es una U invertida. La productividad va aumentando a medida que tenes más estabilidad en el trabajo. Se llega a un pico y, después de un tiempo, empieza a bajar tu nivel de productividad, en otras palabras. Comentó que se hacen evaluaciones desde los 2 años de permanencia en el trabajo. El punto pico está más o menos en los 10 o 12 años, acotó.

Apenas el 16% cuenta con estabilidad laboral

El Instituto Nacional de Estadística (INE) reveló que el 84% de la población asalariada no tiene más de 10 años de antigüedad, es decir, solo el 16% tiene estabilidad laboral.

“La nota llamativa acá es que el 84% de los asalariados tiene menos de 10 años de antigüedad y los que tienen más de 10 años son el 16%”, indicó el funcionario.

Actualmente, la población asalariada en el Paraguay está conformada por 1.400.000 personas.

Ojeda detalló que “si tomamos los asalariados privados del sector doméstico de 30 años y más de edad, que son 821.000 personas, el 6% tiene menos de 2 meses de antigüedad, el 14,6% de 2 meses a 1 año, el 10% de 1 año a menos de 2 años, el 43% de 2 años a 10 años de antigüedad y el 26,2% son los que tienen 10 y más años de antigüedad”.

El dato llamativo acá es que el 73% de los asalariados y trabajadores domésticos mayores de 30 años de edad tiene menos de 10 años de antigüedad, mencionó Ojeda.

Agregó que “la nota llamativa es que el 52% de los cesados recientemente tienen que ver con la antigüedad en cuanto al desempeño de sus tareas”, según la encuesta.

El presidente Santiago Peña anunció que presentará un proyecto de ley para reformar el Código Laboral, introduciendo modificaciones, entre ellas la eliminación de la estabilidad laboral a los 10 años. Desde diversos sectores obreros salieron a rechazar su intención.