Hambre Cero: 300.000 estudiantes seguirán sin alimentación escolar en el 2025

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, explicó que necesitan US$ 500 millones adicionales para que el programa Hambre Cero en las escuelas, alcance a todos los alumnos que están matriculados en el sistema educativo incluidos los del nivel medio.

El Gobierno anunció a inicios de este mes que a partir del año que viene, el programa llegará a los 173 distritos faltantes - actualmente abarca a 90-, con una cobertura del 100% de estudiantes desde el nivel inicial hasta el tercer ciclo de la educación básica, o sea, hasta el noveno grado.

No obstante, pese al reclamo estudiantil para universalizar el plan, se confirmó que para el 2025 se excluye al nivel medio, con excepción de 22 distritos priorizados según los niveles de pobreza establecidos por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

“Tenemos que ver cómo se comporta en los siguientes años la transferencia monetaria de los recursos de las binacionales, para ver si podemos llegar al 100% de la educación media”, aseguró el ministro Tadeo Rojas.

Hambre Cero: ¿Cuánto dinero se necesita para universalizar el programa?

Según lo expresado por Rojas, para incluir a todos los estudiantes que hay en el sistema educativo, se requiere de unos US$ 1.500 millones. Para el año que viene, se estima que se invertirán unos US$ 1.000 millones para cubrir hasta el tercer ciclo por tres años, hasta el 2027. Es decir, lo que se necesita para incluir a los secundarios es de US$ 500 millones.

“Para el año que viene vamos a llegar a 1.000.000 (de escolarizados), quedarían 300.000 para universalizar también en la educación media. Nuestro objetivo es, al final de este Gobierno (2028), llegar a la cobertura total”, manifestó el titular del MDS.

El titular del MDS había declarado también que plantearán con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), un mecanismo para optimizar las autorizaciones de los padres para que sus hijos sean incluidos en el plan.

Hambre Cero: “es imposible ser perfectos”, dice titular de Desarrollo Social

Respondiendo a las falencias que tiene el programa, con respecto, por ejemplo, a las autorizaciones de los padres, Tadeo Rojas expresó que “siempre hemos dicho que esto está sometido a una permanente revisión y ajustes, verdad, por la envergadura del proyecto es imposible ser perfectos”.

La Contraloría General de la República (CGR) presentó ayer la plataforma de control “Ñangareko” de Hambre Cero, con la cual la ciudadanía podrá realizar denuncias con respecto a cualquier irregularidad que pueda surgir en este proyecto.

Desde el inicio del programa, el 5 de agosto, llegaron denuncias sobre el mal estado de frutas y verduras podridas en escuelas del Chaco y se multó con sumas millonarias a dos empresas proveedoras, por incumplir con la entrega en tiempo y forma en instituciones educativas del departamento Central.