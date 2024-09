Derecho UNA: Apelarán falló que confirmó a “Tratito” Ovelar como presidente del centro de estudiantes

El estudiante Enzo Yódice confirmó esta mañana que apelarán el fallo del Tribunal Electoral Segunda Sala de Asunción, que salió a favor de Alejandro “Tratito” Ovelar, en la disputa que ambos mantienen por la presidencia del centro de estudiantes “General Bernardino Caballero” de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

El Tribunal Electoral indicó en su sentencia que la contraparte, liderada por Yódice, no adjuntó ni presentó pruebas sobre las supuestas irregularidades en las elecciones desarrolladas en la Facultad de Derecho el 28 de febrero de este año.

Además, el Tribunal declaró la nulidad de las votaciones que se desarrollaron en el tinglado de la sede, que dio como ganador de la titularidad del centro estudiantil al entonces candidato Enzo Yódice, contrincante de Alejandro Ovelar, hijo del ex presidente del Congreso, el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR - HC). Con esta sentencia, “Tratito” Ovelar quedó oficialmente como presidente del centro de estudiantes.

El día de las elecciones, en febrero, se llevaron a cabo dos comicios en simultáneo. “El colegio electoral independiente -supuestamente- aceptó candidaturas de manera extemporánea y hay cuatro candidatos para la comisión directiva del CEDUNA, en las supuestas elecciones. Es por eso que el colegio, una parte, se apartó y constituyó otras elecciones”, había explicado Bruno Ramírez, hasta esa fecha titular del centro estudiantil.

En la sentencia del Tribunal Electoral, el fallo asegura que la parte demandante - el grupo de Enzo Yódice -, no presentó fundamentaciones o medio probatorio alguno sobre las denuncias de irregularidades en el proceso eleccionario.

Al respecto, Yódice aseguró: “no pude presentar las pruebas porque me negaron la intervención en dos juicios, o sea, yo ni siquiera tuve la oportunidad de defenderme, recién me dieron la posibilidad de intervención en la sentencia definitiva, cuando ya era tarde”.

El joven agregó que “todos sabemos cómo se maneja la Justicia Electoral, tuvieron presión de todos lados”. Expresó que se encuentran elaborando el pedido de apelación; tienen tiempo de presentarlo hasta mañana.

Enzo Yódice informó que mantiene la posesión de la oficina del centro de estudiantes de Derecho UNA, pese a un reclamo del grupo liderado por Alejandro Ovelar, que exige ocupar el sitio luego del fallo del Tribunal Electoral.

“El juicio que ellos presentaron no tiene nada que ver con la posesión del centro de estudiantes, la entrega de llaves es parte del acto solemne de proclamación del ganador de las elecciones y el entonces presidente, Bruno Ramírez, me hizo entrega de estas llaves”, justificó.

Ovelar y su grupo denunciaron a través de las redes sociales este acto como “supuesto desacato” por parte de Yódice y sus adherentes.