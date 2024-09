Siguen en espera la designación de fiscal permanente para Santa Rosa, Misiones

Marta Pavón dijo que hace quince días un grupo de pobladores realizó una manifestación frente a la unidad fiscal de Santa Rosa, Misiones, para pedir la designación de un fiscal permanente en el distrito y que el fiscal general del Estado Emiliano Rolón no respondió el reclamo. En esa ocasión se fijó un plazo de 20 días hábiles para que la solicitud sea atendida y si no hay contestación, la medida de fuerza se trasladará a Asunción.

Explicó que en las oficinas de la fiscalía existe una gran cantidad de casos sin resolución. Santa Rosa, Misiones, es una ciudad grande con 22 compañías, no puede estar dependiendo de la voluntad y del tiempo del fiscal de San Ignacio, Edgar Ortiz, que solamente viene una vez a la semana de forma interina”, expresó.

“Una institución sin cabeza no puede funcionar; la fiscalía tiene muchas necesidades, incluso el móvil que utilizan los funcionarios se tiene que empujar para que arranque; pero como no hay un responsable no se puede realizar los reclamos para poder mejorar la situación”, explicó.

Esta situación comenzó a inicio de este año, cuando el abogado Pedro Duarte, quien ocupaba el cargo de fiscal en Santa Rosa fue nombrado miembro del Tribunal de Apelaciones en San Juan Bautista, Misiones, dijo.

