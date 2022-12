Extrabajadores de una empresa se manifestaron para exigir justicia

Trabajadores con más de 30, 40 y 15 años de antigüedad en la empresa Forneron Hermanos se manifestaron este lunes frente al Palacio de Justicia de la ciudad de Pilar, para reclamar sus derechos. Alegan que fueron despedidos injustamente y que hace unos cinco años vienen litigando en el juzgado de primera instancia civil y comercial a cargo del juez Elvis Ayala.

“Están dilatando nuestro caso, bien sabemos que en Paraguay si uno no sale a reclamar sus derechos, no se mueve y no alcanzamos nada, estamos luchando por nuestro derecho, defendemos a los honestos y humildes trabajadores”, afirmó Luis Acuña, quien trabajó más de 30 años en la empresa.

Agregó que en nuestro país no se les respeta a los trabajadores. “Los patrones adinerados juegan por los trabajadores. Nosotros estamos firmes para defender los derechos del trabajador”, indicó.

“Yo le digo a todos los trabajadores que no se dejen pisotear, que nosotros tenemos derechos y como ciudadanos paraguayos vamos a defender, basta de tener miedo, la justicia tiene que resplandecer en Paraguay, tenemos hijos que estamos perdiendo por falta de oportunidades de trabajo, porque emigran al exterior”, agregó.

Otro extrabajador de la empresa, que fue funcionario por más de 13 años de nombre Albert Lezcano dijo: “Salimos a defender nuestro derecho, siempre nos dicen en el juzgado que la contraparte busca dilatar el proceso, nunca se presentan para la audiencia. Ya estamos cansados, el proceso ya se alargó demasiado, y queremos que se haga justicia”, argumentó.

El juez de la primera instancia , civil, comercial y laboral que atiende el caso, Elvis Ayala, dijo que tiene 13 expedientes de exfuncionarios de la empresa Forneron Hermanos, de los cuales uno ya cuenta con una sentencia definitiva que se tiene que hacer cumplir.

“Estos juicios laborales están actualmente en trámite y que tienen ya un tiempo a través de numerosos incidentes, se han planteado excepciones a los distintos expedientes, de los 13 expedientes uno ya está con sentencia definitiva y está para cumplirse”, manifestó.

El juez dijo que hubo cuestiones controvertidas como cambios de abogados, excepciones de prescripción, incidentes en hechos nuevos, perención de instancias, contestaciones entre otros planteamientos, y eso hizo que se demorara el caso.

Recordó que todos los juicios están en trámite y el juzgado no tiene ninguna cuestión fuera de plazo para resolver.

Nunca despidió a funcionarios

Por su parte, el abogado defensor de la empresa Forneron Hermanos, Ever Paredes, indicó que las demandas se iniciaron en el año 2018 y que el señor Rubén Darío Fornerón, dueño de la empresa en ese entonces, nunca le despidió a ningún funcionario, y sostuvo que ellos se retiraron por que no aceptaron la sustitución de empleadores.

“Conforme a lo que me dice don Rubén, él no le despidió a esa gente, se produjo una sustitución de empleadores; ellos formalizaron el negocio que tiene a través de una persona jurídica y ellos no estuvieron de acuerdo y se retiraron de la empresa”, explicó el defensor.

Aseguró que no existen chicanas en el proceso como dan a entender los exobreros. “No hay chicanas, hacemos uso de lo que establece la ley, pero nunca presentamos ningún certificado de reposo para decir que queremos dilatar el juicio”, manifestó.

Ever Paredes también aclaró que no es funcionario público, como se quiso dar a entender a la opinión pública, pero sí reconoció que hace trabajo de asesoría a la Gobernación de Ñeembucú.

Empresa familiar

Fornerón Hermanos es una empresa familiar que anteriormente pertenecía al político colorado y ex gobernador de Ñeembucú, Rubén Darío Fornerón, que actualmente es representado en forma legal según consta en Contrataciones Públicas por su hijo Víctor Hugo Fornerón, actual candidato a gobernador de Ñeembucú por el movimiento Honor Colorado (HC). La empresa está registrada como “Proveedora del Estado” y ganó varias licitaciones en donde ejecutó varias obras en el Duodécimo departamento.